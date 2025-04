Secretaria de Habitação reforça atendimentos para empresários e população

O fortalecimento do comércio é uma das metas do governo do prefeito Rodrigo Falsetti, assim como da indústria. Outro pilar importante que está entre as metas é a habitação com a busca de novos programas para o município que possa beneficiar diretamente os moradores de Mogi Guaçu. A Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio é a responsável pelo atendimento das demandas das áreas citadas.

Na Secretaria de Habitação, Indústria e Comércio, o atendimento é diário e Mogi Guaçu conta com 14.526 de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e outros 633 de Pessoa Física (CPF), totalizando 15.159 cadastros ativos. “Buscamos realizar um atendimento diferenciado e analisamos caso a caso, a fim de que todos tenham êxito naquilo que procuram dentro da área comercial”, comentou Marcelo Vanzella Sartori, secretário de Habitação.

Ele comentou que será um desafio reativar e fomentar novamente o comércio na área central de Mogi Guaçu. “Essa será uma barreira que teremos muito trabalho para transpor. Porém, o desafio está na promoção das inovações que melhoram o dia a dia da população. A felicidade é transversal e é traduzida em qualidade de vida para todos”, ressaltou.

O secretário destacou os avanços conquistados, até o momento, dentro das três áreas e afirmou que dará continuidade ao excelente trabalho que já vem sendo desenvolvido nos últimos dois anos. A Pasta foi criada pelo prefeito Rodrigo Falsetti, em dezembro de 2022, justamente para fomentar o comércio, a indústria e a área habitacional do município.

“Estamos analisando os programas já existentes e trabalhando para desenvolver ainda mais iniciativas fundamentais, como o acesso a moradia digna. Nosso compromisso é buscar sempre o melhor para a população de Mogi Guaçu, conforme as prioridades do prefeito Rodrigo Falsetti, que não tem medido esforços para avançarmos nessas áreas”, mencionou Sartori.

A Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio fica localizada na Avenida dos Trabalhadores, 1.461, no Centro, e realiza atendimentos diários com o intuito de orientar e ajudar a população, inclusive com processos abertos junto à CDHU, COHAB e o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Habitação

Durante os últimos dois anos, Marcelo Sartori lembrou que novos projetos habitacionais, a implantação de novos distritos industriais e comércio mais fortes são as principais metas estipuladas como ferramentas de avanços da Pasta.

Em março deste ano, o titular da Pasta encaminhou uma proposta ao fundo gestor do Programa Minha Casa, Minha Vida (Governo Federal), a fim de avançar com o processo de construção de 300 novas moradias para Mogi Guaçu. Essas unidades habitacionais deverão ser localizadas na região do Residencial Ypê Amarelo, na Zona Norte.

É importante lembrar que as casas somente serão construídas após a tramitação do projeto pela Caixa Econômica Federal (CEF), que ainda avalia todos os detalhes e condições da proposta encaminhada, incluindo inspeção de área e outros detalhes técnicos para execução das obras.

“Outro detalhe é que somente depois de aprovação do fundo gestor é que serão abertas as inscrições para seleção e sorteio. Quando as inscrições forem iniciar, nós iremos fazer uma ampla divulgação para que todas as pessoas que sonham com a casa própria e obedeçam aos requisitos, tenham a oportunidade de se cadastrarem”, informou.

Junto com o prefeito Rodrigo Falsetti, o secretário articula politicamente para tentar conquistar mais 100 moradias quando iniciar o Programa Nova Casa Paulista do Governo do Estado de São Paulo. “Não tem nada definido sobre isso e que fique extremamente claro que estamos apenas conversando da possibilidade de mais unidades habitacionais para Mogi Guaçu”, esclareceu.

Indústria

Na área industrial, o titular da Pasta disse que os principais objetivos são o de levar melhorias para os distritos industriais existentes e ampliar o número de empresas da cidade, como, por exemplo, a entrega de documentação de lotes para 15 empresas referente a doação de áreas no novo Distrito Industrial, no Pantanal, ocorrido em abril de 2024. O novo distrito irá receber o nome do ex-prefeito de Mogi Guaçu, Hélio Miachon Bueno.