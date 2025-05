Tifany Silva é eleita a nova Miss Universe Artur Nogueira

O Ginásio de Esportes Maurício Sia foi o palco da realização do Miss Universe Artur Nogueira 2025, na noite deste quarta-feira, dia 30 de abril. O evento que reuniu 16 lindas candidatas, fez parte das comemorações do aniversário da cidade e proporcionou ao público presente uma noite de beleza e emoção.

Após a abertura com uma apresentação coreografada de todas as candidatas, aconteceu o desfile em trajes de banho e de festa, onde todas puderam mostrar sua beleza e elegância, a candidata Tifany Silva, de 24 anos, foi eleita a Miss Universe Artur Nogueira 2025.

O evento também contou com a participação da Miss Universe Artur Nogueira 2024, Tatiana Godoy, Miss São Paulo Universe 2025 e das misses mirins de 2024.

Logo após os desfiles, participações especiais e homenagens foram conhecidas as candidatas selecionadas para o top 8 do concurso. Em seguida, foram escolhidas pelos jurados as 4 finalistas que responderam uma pergunta cada e fizeram seu desfile final para avaliação dos jurados. Finalizando o concurso foram eleitas a Miss 2025 e a segunda e terceira colocadas.

A Miss Universe Artur Nogueira 2025 recebeu como prêmio R$ 3.000,00, além de vários presentes oferecidos pelos patrocinadores do evento. A nova miss também representará a cidade no Miss Universe São Paulo e em várias ocasiões que exigirem sua representatividade.