Secretaria de Obras de Pedreira recupera ponte que liga os bairros Rainha da Paz e Jardim Marajoara

A Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, da Prefeitura de Pedreira está reconstruindo a ponte localizada na Rua Adalberto Thomazini, que liga os bairros Conjunto Rainha da Paz e Jardim Marajoara.

A Prefeitura de Pedreira iniciou a reconstrução da Ponte, com a implantação de tubos com diâmetro de 1,50 metros, construção das laterais com pedras. “Após o processo de licitação agora efetuamos a construção das cabeceiras”, informa o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Os recursos são do Tesouro Municipal e os técnicos da Secretaria de Obras e Vias Públicas foram os responsáveis pela elaboração do projeto que atende a demanda e oferece segurança aos condutores de veículos e pedestres.