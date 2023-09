Secretaria de Saúde adquire novos equipamentos para ambulatório de oftalmologia

A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu recentemente novos aparelhos para o ambulatório de Oftalmologia do CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde). Com investimentos de aproximadamente R$ 30 mil, foram adquiridos um Lensômetro, uma Lâmpada de Fenda e um Conjunto Oftalmoscópio/ Retinoscópio.

A Lâmpada de Fenda é um equipamento multiuso que permite ao médico avaliar superfície ocular e seus anexos (conjuntiva, córnea, pálpebras, cílios, filme lacrimal), estruturas mais internas do segmento anterior (humor aquoso, íris, pupila, cristalino), assim como o segmento posterior (humor vítreo, retina e nervo óptico). Com esse aparelho também é possível aferir a pressão intraocular (PIO) do paciente, fazer exames complementares como gonioscopia, e realizar pequenos procedimentos como retirada de corpo estranho, de ponto cirúrgico, dentre outros.

Já o Lensômetro possibilita uma checagem rápida de óculos para conferência se o grau está adequado com a receita.

Por fim, o Conjunto Oftalmoscópio/ Retinoscópio permite ao médico oftalmologista a observação do fundo do olho de uma forma direta e rápida.

Todos os novos equipamentos já estão em uso no ambulatório. O agendamento de consultas com o oftalmologista é feito por intermédio das Unidades Básicas de Saúde.