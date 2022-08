Secretaria de Saúde de Artur Nogueira amplia locais da Campanha de multivacinação e contra pólio

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde,

decidiu ampliar os locais da Campanha de multivacinação e contra

pólio. A ação nacional iniciou nesta segunda-feira (8) e tem por

objetivo atualizar a Caderneta de Vacinação de crianças e

adolescentes.

Assim, a partir desta quinta-feira (11), o município nogueirense –

além de vacinar nos postos do Blumenau, São Vicente, Bom Jardim,

Jardim do Lago, Sacilotto e Coração Criança -, também fará a

imunização em duas outras unidades básicas de saúde.

Na UBS Teresinha Vicensotti, o atendimento será das 8h às 11h e das

13h às 15h; e no Espaço Mãe e Filho, das 8h às 14h. A coordenadora

da Vigilância em Saúde do município, Milena Sia Pierin, lembra que

nos locais é aplicada também a vacina contra a Covid-19. “Agora,

vacinaremos nesses dois espaços contra o coronavírus e as demandas de

rotina. Não é uma mudança que se restringe apenas a essa Campanha.

Seguiremos assim ao longo dos próximos meses para melhor atender nossa

população”, explica.

PARALISIA INFANTIL

A vacinação contra a pólio, também conhecida como paralisia

infantil, é para crianças de 1 ano a menores de 5 anos. Já a

multivacinação, é para crianças e adolescentes menores de 15 anos

(14 anos 11 meses e 29 dias). A campanha se estende de 8 de agosto até

9 de setembro e abrange todo o território nacional.

VACINAS DISPONÍVEIS

As vacinas disponíveis na campanha são Hepatite A e B, Penta

(DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada

Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C

(conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice

viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola,

Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV

quadrivalente (Papilomavírus Humano), Difteria e Tétano (dT) e

Difteria, Tétano e Pertussis acelular (dTpa). Assessoria de Imprensa da

Prefeitura de Artur Nogueira