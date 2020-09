Secretaria de Saúde de Jaguariúna recebe doação de EPIs da Associação dos Rotary Clubs

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna, por meio do programa Jaguariúna Solidária, recebeu nesta terça-feira, dia 22 de setembro, um lote de EPIs (equipamentos de proteção individual) utilizados por servidores no atendimento de pacientes, incluindo os que estão na linha de frente do combate à Covid-19. O material foi doado pela Associação dos Rotary Clubs do Distrito 4590 de Rotary International.

Foram doados mais de 13 mil itens, como aventais, luvas, respiradores descartáveis, máscaras cirúrgicas, oxímetros de dedo e termômetros de testa, num total de R$ 17.244,88.

A entrega foi feita pela direção Rotary Distrito 4590, em cerimônia no Paço Municipal, com a presença da secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

CADASTRO

Para se cadastrar no Jaguariúna Solidária, os interessados em doar ou em receber ajuda podem acessar o hotsite https://jaguariuna.sp.gov.br/coronavirus/jaguariuna-solidaria/ e preencher os dados. Também há a opção de fazer a doação pessoalmente na sede do Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Cândido Bueno, 792. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3867-2344.