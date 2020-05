Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu fará nebulização na Chácara Alvorada e Loteamento São José

A Vigilância Epidemiológica do Município dará continuidade no serviço de nebulização da cidade, com foco na diminuição dos casos de dengue. As ações acontecerão de quarta a sexta-feira, dias 6 e 8, no período noturno.

Desta vez, será realizada a aplicação de inseticida com veículo na Chácara Alvorada e no Loteamento São José. O método será utilizado devido ao tamanho dos terrenos que existem no local.

Mogi Guaçu hoje contabiliza 1.158 casos confirmados e 182 pessoas ainda aguardam os resultados dos exames.