Secretaria de Saúde de Mogi Mirim retoma vacinação contra a gripe nesta terça-feira

A Campanha de Vacinação contra a Gripe será retomada a partir desta terça-feira (7) em Mogi Mirim, mais uma vez, voltada para idosos (pessoas acima de 60 anos) e profissionais da área da Saúde. As vacinas estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas duas ESFs (Estratégia de Saúde da Família) do Parque do Estado II e José Antonio Seixas Pereira (Sehac 2).

Os horários de funcionamento para aplicação da vacina serão das 8h às 10h30 e das13h às 15h30. A Prefeitura pede que a população se dirija aos locais de vacinação de forma ordeira e evite aglomerações. O município recebeu 4.200 doses da vacina.

Estarão abertas a partir desta terça-feira as UBSs da Santa Cruz, Maria Beatriz, Aterrado, Santa Clara, Jardim Paulista, Vanderlei Silva Bueno (Vila Universitária), Jardim Planalto, Dr. Antônio Albejante (Mogi Mirim II), Martim Francisco, ESF Rural Sudeste e ESF Rural Noroeste, unidades responsáveis pelo atendimento na zona rural. Elas se somam às ESFs do Parque do Estado II e José Antonio Seixas Pereira (Sehac 2).

Vale lembrar que no Dia D municipal da Campanha de Vacinação contra a Gripe, em 28 de março, a Prefeitura imunizou cerca de 7 mil pessoas (idosos e profissionais da saúde).

Pouco dias antes, em 24 de março, a vacinação no sistema drive thru, com a vacina sendo aplicada dentro do próprio veículo, atingiu 2.340 pessoas, em ação realizada no Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério Antonio de Souza Franco, a Estação Educação.

Calendário

De acordo com o Ministério da Saúde, essa primeira fase da campanha em todo o país segue até 16 de abril. Após a data, o público-alvo será doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

A última fase da campanha começa no dia 9 de maio, com prioridade para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas de 55 anos a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.