Secretaria de Saúde de Pedreira encerraram na ultima sexta-feira, 13 de novembro, Campanha de Vacinação contra o Sarampo

A Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Pedreira, realiza até está sexta-feira, 13 de novembro a Campanha de Vacinação contra o Sarampo

A vacina tríplice viral, que também protege contra Caxumba e Rubéola, está disponível nas Unidades de Saúde, mantidas pela Prefeitura de Pedreira, das 8h às 15h. “Os públicos-alvo devem procurar o atendimento no Posto mais próximo da residência. Está sendo intensificada a vacinação na faixa etária de 20 a 49 anos”, ressalta a secretária de Saúde, Ana Lucia Nieri Goulart.

A vacina tríplice viral deve ser administrada em todos os adultos da faixa etária preconizada, independentemente da situação vacinal apresentada, isto é, mesmo que esses adultos tenham esquema completo devidamente comprovado no Cartão de Vacinação deverão receber outra dose da vacina.

“Esta ação é de suma importância para interromper a cadeia de transmissão do vírus do Sarampo no Brasil, sendo também um passo fundamental para o resgate da recertificação da eliminação do vírus do Sarampo. As outras faixas etárias que não estão com a vacinação em dia devem também procurar pelos Postos de Vacinação, para avaliação da situação e se necessário a atualização da vacina”, concluiu a Secretária de Saúde.