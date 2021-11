Secretaria de Saúde de Pedreira realiza a Campanha de Conscientização “Fique Sabendo”

A ação acontece em todas as Unidades de Atenção Básica de Saúde

No período de 22 de novembro a 4 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolve a Campanha de Prevenção “Fique Sabendo 2021”, com objetivo de incentivar a população a realizar testes rápidos, destinados a pessoas sexualmente ativas, principalmente as que nunca realizaram o teste, bem como a conscientização sobre as medidas de Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis.

A secretária municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, o diagnóstico precoce contribui para a diminuição da transmissão e a melhoria da qualidade de vida da pessoa infectada pelo vírus. “A ação acontece em todas as Unidades de Atenção Básica de Saúde e além dos testes rápidos vem sendo oferecido à população outros atendimentos importantes”, conclui a secretária Ana Lúcia.