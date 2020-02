OR – Secretaria de Saúde encontra 15 focos do mosquito Aedes Aegypti durante Campanha de Combate a Dengue na região Central de Pedreira

A Secretaria de Saúde de Pedreira, através de seu Departamento de Vigilância Epidemiológica, contando com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, está realizando a Campanha de Combate a Dengue, com o trabalho de conscientização dos moradores dos bairros durante os dias da semana e aos sábados desenvolvendo o recolhimento de materiais que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela Urbana.

Na última semana, os técnicos da Secretaria de Saúde estiveram atuando na Região Central do Município. “Foram visitados 1.049 imóveis, entre eles residências e estabelecimentos comerciais, onde encontramos 15 focos para Dengue.

Contamos com uma equipe formada por 39 técnicos de Saúde, além do apoio de um Caminhão com quatro coletores, mais o motorista, todos da Secretaria de Meio Ambiente”, destacou a secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

Mobilize sua família e elimine a água parada, ajudando, assim, a combater os focos que podem virar criadouro do Aedes aegypti que é um mosquito doméstico.

Ele vive dentro de casa e perto do homem. Com hábitos diurnos, o mosquito se alimenta de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. A reprodução acontece em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pelas fêmeas.

Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua, a Secretaria Municipal de Saúde deve ser acionada para remover os possíveis criadouros.