Secretaria de Saúde de Mogi Mirim recebe quatro respiradores do Estado

Todos os leitos de UTI Covid-19 necessitam de respiradores (ventiladores mecânicos) para o atendimento dos pacientes, e entram em operação nos próximos dias.

Nesta semana, o Governo de São Paulo informou que a distribuição dos ventiladores para inúmeras regiões administrativas do Estado é realizada de forma técnica e feita para os locais com maior demanda de internações de casos, com estrutura e condição de abertura de novos leitos.

“Com a chegada destes quatro novos ventiladores, cedido pelo Estado, é possível aumentar ainda mais nossas vagas de UTI, ampliando, com segurança, a capacidade de tratamento de pacientes graves por Covid-19”, reforçou o diretor técnico da Santa Casa, o médico Vitor Augusto de Andrade.