Secretaria de Saúde volta a recomendar uso de máscaras em Artur Nogueira

Secretaria de Saúde volta a recomendar uso de máscaras em Artur

Nogueira

Devido a mudança no número de casos de Covid-19, uso é recomendado

principalmente em ambientes hospitalares e no transporte coletivo

A Secretaria de Saúde de Artur Nogueira volta a recomendar o uso de

máscaras em estabelecimentos fechados do município. De acordo com a

pasta, a recomendação segue de forma preventiva para que o número de

casos da Covid-19 no município não cresçam novamente.

A Secretaria frisa que o conselho se dá principalmente para o uso de

máscara em ambientes hospitalares e no transporte coletivo.

Além do uso de máscara em locais fechados, o departamento orienta que

a população mantenha cuidados como utilização do álcool em gel para

higienização das mãos, além da vacinação contra a Covid-19. “É

uma forma de se previnir, já que os riscos de contaminação da doença

ainda existem”, salientou a pasta.

OBRIGATORIEDADE x RECOMENDAÇÃO

Desde o dia 9 de setembro de 2022, a obrigatoriedade da utilização da

proteção facial segue vigente no Estado de São Paulo somente nas

unidades médico-hospitalares, como forma de prevenção e complemento

à vacinação. No transporte coletivo o uso é opcional, porém

recomendado para os grupos vulneráveis.