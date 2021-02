Secretaria de Serviços Urbanos de Pedreira passa a contar com 54 novos funcionários

O Grupo Suporte Soluções em Mão de Obra, empresa vencedora do Contrato Emergencial para a prestação de serviços durante o prazo de 6 meses, até a finalização do processo licitatório, realizou na manhã da segunda-feira, 25 de janeiro, nas dependências da Escola Humberto Piva, a integração dos 54 funcionários que já estão prestando serviços a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Pedreira.

Segundo informou o secretário municipal Paschoal Loner, os selecionados assinaram o contrato de trabalho junto à empresa, receberam seus uniformes e posteriormente foram até a sede da Secretaria de Serviços Urbanos, onde o Grupo Suporte realizou a entrega dos maquinários e equipamentos. “Estes novos contratados já começaram a trabalhar no setor de limpeza das vias públicas”, destacou o secretário municipal Paschoal Loner.

A Vila Monte Alegre recebeu as equipes nesta semana para limpeza das praças, jardins e áreas verdes, além do Jardim Santa Clara. “Montamos um cronograma e solicito a população para que tenha um pouquinho de paciência, infelizmente nesta época do ano o mato cresce muito rápido e acaba incomodando, porém em breve estaremos atendendo todos os bairros”, enfatizou Paschoal Loner.