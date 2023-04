SECRETARIA E CONSELHO DE SAÚDE DE JAGUARIÚNA APROVAM RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

Os membros do Conselho Municipal de Saúde de Jaguariúna se reuniram nesta quinta-feira, dia 30 de março, juntamente com os coordenadores e representantes das equipes de saúde do município, para avaliação do Relatório Anual de Gestão (RAG) 2022. O conselho tem como presidente a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Após a apresentação e discussão, o RAG foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal de Saúde.

Segundo a secretária, o RAG é o instrumento de gestão com elaboração anual que permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários.

“Nesta exposição, esteve em destaque o balanço da execução das metas físicas e das metas orçamentárias, bem como os avanços e principais desafios para a saúde em 2022, além do montante de recurso recebido e investido e o alcance dos indicadores”, explicou a secretária.

Na oportunidade também foram reavaliadas as metas propostas na Programação Anual de Saúde (PAS) de 2023. A Programação Anual de Saúde tem por objetivo operacionalizar as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde (PMS). Após discussão, algumas metas e ações foram incluídas na PAS e deverão ser executadas pela Secretaria Municipal de Saúde neste ano.

Foto: Ivair Oliveira