Secretaria Municipal de Educação recebe matrículas para Pré-Escola até o dia 30 de outubro

A Secretaria Municipal de Educação de Pedreira recebe até o dia 30 de outubro, matrículas para a Pré-Escola da Rede Municipal de Ensino, Ano Letivo de 2025, para crianças com 4 e 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2025.

Os pais ou responsáveis devem acessar o Site da Prefeitura de Pedreira: www.pedreira.sp.gov.br e clicar no link “Matrículas Abertas / Pré-Escola”.

Segundo informou a Secretária de Educação Mariângela Rodrigues, a frequência é obrigatória, de acordo com a Lei em vigor nº 12.796/2013. “Estamos preparados para receber as crianças em nossa Rede Municipal de Ensino. Não deixem para a última hora, procurem pelo Site da Prefeitura Municipal de Pedreira”, enfatiza a Secretária Mariângela Rodrigues.

Para facilitar o preenchimento, antes de acessar o formulário, recomenda-se aos pais ou responsáveis que tirem fotos legíveis de todos os documentos e guarde-os na galeria de fotos do celular ou do computador, sendo: Certidão de Nascimento da criança; Comprovante de endereço em nome dos pais ou responsável legal (água, luz, telefone, IPTU); Declaração de vacinação da criança atualizada no Posto de Saúde mais próximo da residência; RG e CPF dos pais ou responsável legal; Declaração Bolsa Família (para as famílias inscritas no Programa), os beneficiários do Bolsa Família têm de solicitar documento na Secretaria de Promoção Social/NIS.

Para acessar o formulário acima será solicitado um e-mail, se tiver problemas no acesso, entrar em contato pelo telefone: (19) 3893-3305, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, ou pelo e-mail: matricula.pedreira@gmail.com.

O formulário somente será aceito se todos os campos forem preenchidos. Este formulário é somente para matrículas novas, ou seja, alunos que estão iniciando na Pré-Escola e que não estão matriculados em Creche.