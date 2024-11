Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza plantio de mudas de Quaresmeira no Morro do Cristo

A equipe técnica da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, da Prefeitura de Pedreira realizou na última semana, o plantio de mudas de Quaresmeira, nas dependências do Complexo Turístico do Morro do Cristo

Segundo informou o Secretário de Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi, este é um trabalho contínuo, ou seja, durante todo o ano, a Secretaria Municipal realiza o plantio de mudas de árvores em pontos diferentes da cidade. “Desta vez realizamos o plantio de 20 mudas de Quaresmeira, uma árvore brasileira conhecida por sua beleza, ela é nativa da Mata Atlântica, com ocorrência na Região Sudeste do Brasil. A Quaresmeira é rústica e simples de cultivar, vegetando mesmo em solos pobres e suas flores são vistosas e de coloração roxa”, ressaltou na ocasião o Secretário Municipal de Meio Ambiente de Pedreira.