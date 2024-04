Secretaria Municipal de Saúde encerra “46º Curso de Gestante” com entrega de certificado e enxoval

A Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Pedreira, promoveu, no período de 06 de março a 10 de abril, a “46ª edição do Curso de Gestante”, com as palestras sendo ministradas nas dependências da Câmara Municipal de Pedreira.

No último dia 10 de abril, ocorreu o encerramento de mais uma edição do Curso, contando com a presença da Presidente do Fundo Social de Solidariedade Vanessa Marinelli Polidoro, Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, Técnica em Enfermagem e Coordenadora do Curso Maria Quitéria Maurício de Lima, além das gestantes que receberam certificados de participação, enxoval e brindes.

As palestras gratuitas foram ministradas por Fisioterapeuta, Pediatra, Dentista, Fonoaudióloga, Nutricionista, Ginecologista e Enfermeira. “Na programação abordamos diversos temas relacionados à gestação, a saúde do bebê, da mãe, do pré e pós-parto”, destacou na oportunidade a Presidente do Fundo Social de Solidariedade Vanessa Polidoro.

Neste último encontro, os profissionais da saúde repassaram as orientações finais. “Além do auxílio e das informações sobre os primeiros passos da vida do recém-nascido, nosso objetivo é que as mamães conheçam toda a estrutura que a Saúde de Pedreira dispõe e que elas usufruam dos serviços neste importante momento”, ressaltou a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.