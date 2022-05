Secretarias Municipais se unem para mutirão no distrito industrial João Batista Caruso

O distrito industrial João Batista Caruso será foco de um mutirão que será realizado na quarta-feira, dia 18 de maio. Diversas Secretarias Municipais vão participar da ação a pedido do prefeito Rodrigo Falsetti e todo o trabalho de zeladoria será feito com o objetivo de levar melhorias para quem transita pelo local.

A Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) atuará em frentes de trabalho para a troca de lâmpadas queimadas, operação tapa-buraco, além da sinalização das vias, pintura de guias e instalação de placas de sinalização. “Nossas equipes já veem realizando melhorias nas vias do Caruso e esse reforço é importante para que toda a área seja atingida beneficiando os trabalhadores e moradores daquela região”, destacou José Antônio Ortiz Bueno, secretário de Obras.

Vale destacar que já consta do cronograma da pasta a execução de infraestrutura na Rua Leopoldo Campos Pedrini. São R$ 608 mil por meio de convênio com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e contrapartida do município. A emenda foi apresentada pelo deputado estadual Barros Munhoz. A licitação está em fase de conclusão e os serviços devem ser iniciados nas próximas semanas.

Equipes das Secretarias de Serviços Municipais (SSM) e da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) vão realizar a limpeza de guias e roçagem, além da retirada dos galhos e entulhos. Já a Secretaria de Segurança estará com os agentes de trânsito para contribuir com os trabalhos. “O trânsito pode sofrer influência dos agentes para melhor fluidez por conta dos trabalhos das equipes”, comentou Paulo Henrique da Silva Gomes, secretário de Segurança.

“Tenho cobrado as equipes para que os serviços de zeladoria sejam feitos rotineiramente e que atinjam todas as regiões do município. Após esse trabalho no Caruso, vamos planejar a mesma ação no distrito industrial Mogi Guaçu”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.