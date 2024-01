Secretário de Esportes e assessores esportivos planejam aulas e competições para 2024

Na última sexta-feira, 5 de janeiro, o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, juntamente com os assessores de esportes Gui, Acácio e Michele, realizaram uma reunião estratégica com os professores do Projeto Pro Esportes de Pedreira. O encontro teve como objetivo organizar as aulas que se iniciaram nesta semana, além de discutir os preparativos para as competições de base que ocorrerão no Circuito das Águas Paulistas e a para as competições ADR de 2024.

Durante a reunião, o Secretário Patão expressou sua confiança no potencial do Pro Esportes e destacou a importância do comprometimento de todos os envolvidos nas aulas e nas competições, desde os professores até os alunos. “Estamos investindo no futuro de nossos jovens através do esporte. Acreditamos que a educação e a prática esportiva andam de mãos dadas, proporcionando oportunidades únicas de crescimento pessoal e coletivo”, destacou.

Gui, Acácio e Michele, assessores de esportes presentes na reunião, também compartilharam insights sobre as melhorias implementadas nos programas de treinamento e nas estratégias de participação nas competições. A troca de ideias entre todos os envolvidos fortaleceu a colaboração e a coesão da equipe.

Com as aulas já em andamento e as competições se aproximando, a comunidade de Pedreira está ansiosa para testemunhar o talento e o esforço dos jovens atletas locais. O comprometimento da Prefeitura e da Secretaria de Esportes e Lazer, aliado ao entusiasmo dos professores e alunos, promete fazer de 2024 um ano memorável para o esporte na região.