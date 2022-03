Secretário de Estado participa de cerimônia de abertura do Curso de Capacitação Técnica do Projeto Paralímpico



O Projeto Paralímpico (Programa de Desenvolvimento Paralímpico), uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio das Secretarias de Estado de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, visa fomentar o esporte paralímpico de base. Em parceria com os municípios, o projeto tem desenvolvido o Curso de Capacitação Técnica.

Em Mogi Guaçu, o curso será realizado do dia 29 a 1º de abril, sendo que a cerimônia de abertura acontece nesta terça-feira, dia 29 de março, às 8h30, no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, no Jardim Camargo. O secretário municipal de Esporte e Lazer (SEL), Raphael de Godoy Locatelli, irá recepcionar os convidados, entre eles o secretário Estadual de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira.

A capacitação técnica proporciona a oportunidade de desenvolver aptidões teóricas e práticas a professores de educação física da rede pública e privada, de entidades e clubes com o intuito de fomentar o esporte Paralímpico. As aulas práticas têm como objetivo desenvolver os fundamentos básicos e adaptações necessárias para dar continuidade ao processo educativo-esportivo em modalidades esportivas individuais e coletivas.

“Estamos muito animados em receber esse Curso de Capacitação Técnica, porque ele agrega o que a gente tem como prioridade, que é o esporte paradesporto. Assim, vamos poder propiciar a inclusão social por meio do esporte. Espero que seja um marco para o avanço do esporte paralímpico na cidade”, ressaltou o secretário municipal de Esporte.

A capacitação será realizada para oito modalidades divididas em duas grades a serem escolhidas pelo participante:

Grade 1: Atletismo – Parabadminton- Goalball – Tênis de Mesa

Grade 2: Natação – Bocha – Ciclismo – Basquete cadeira de rodas

As inscrições podem ser feitas pelo site www.paralimpico.com.br e elas poderão ser efetuadas durante a cerimônia de abertura. “Surpreendeu o número de inscritos até agora e ainda poderemos atender mais algumas até no momento da cerimônia de abertura ou ao longo desta segunda-feira, dia 28 de março, pelo site oficial”, explicou Locatelli lembrando que o projeto que tem como foco professores de educação física, além de alunos de graduação do último ano de educação física e educadores que trabalham com práticas esportivas.