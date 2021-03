Seguindo determinação do Estado, município passa a ter restrição de circulação a partir de hoje

Atendendo à determinação do Governo do Estado de São Paulo divulgada na última quarta-feira, dia 24, Itapira passa a ter restrição de circulação de pessoas no período compreendido das 23h00 às 5h00. A medida vale até o dia 14 de março e visa coibir os eventos clandestinos e reuniões sociais com aglomerações aos finais de noite e madrugadas.

O Decreto Municipal n° 42, publicado em edição extra do Jornal Oficial desta sexta-feira, regulamenta a medida e traz informações a respeito da aplicação de multa para pessoas físicas e jurídicas que descumprirem a restrição.

Não se incluem na proibição as pessoas em trânsito para trabalho/casa/trabalho e em trânsito para atendimento de saúde em urgência e emergência, desde que comprovados com documento. Feirantes e profissionais do mercado hortifrutigranjeiro poderão transitar a partir das 2h00, desde que comprovem que a circulação se deu por motivos laborais. Postos de gasolina somente poderão abastecer veículos oficiais e funerários durante o período e os serviços de delivery também só poderão funcionar até às 23h00.

O decreto também proíbe a realização qualquer atividade que gere aglomeração em propriedades públicas e privadas, como festas e shows. A Vigilância Sanitária, a Fiscalização de Posturas e a Guarda Civil Municipal intensificarão as medidas de fiscalização. As denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal pelos telefones 153, 0800 7719 153 e 3863.4785, para a Vigilância Sanitária pelo 3913.9392 ou para a Fiscalização pelo 3863.4610.

O Governo do Estado também vai receber denúncias sobre festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800 7713 541 e também pelo site do Procon-SP: www.procon.sp.gov.br.