Segunda etapa da vacinação contra a gripe começa no dia 22 em Holambra

A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o Influenza, causador da gripe, terá início na próxima quarta-feira, dia 22 de abril. Devem receber a dose nesta fase portadores de doenças crônicas não transmissíveis, profissionais da Força de Segurança e Salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e funcionários dos Correios. As doses serão distribuídas em tendas instaladas nas proximidades dos PSF Santa Margarida e Imigrantes de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e da unidade de saúde do Fundão, às quartas feiras, das 13h às 16h.

“A campanha será retomada após o feriado a partir da chegada de novos lotes da vacina, que são entregues às cidades pelo Governo do Estado. Elas são entregues por etapas”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “O objetivo de realizar a imunização nas tendas é evitar aglomerações nas unidades de saúde”.

De acordo com ele, além do Cartão Cidadão, pacientes com doenças crônicas devem comprovar a enfermidade com relatório médico ou receita atualizada do medicamento de uso contínuo. Já os trabalhadores precisam apresentar também contrato de trabalho ou carteira assinada.

A campanha contra o Influenza ocorre em etapas (confira abaixo). Devem receber a dose, além de idosos, profissionais de saúde. profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, portadores de doenças crônicas e funcionários dos Correios, pessoas a partir de 55 anos, gestantes, mães com filhos recém-nascidos, crianças entre 6 meses e menos de 6 anos de idade, professores, população indígena e pessoas com deficiência.

Pessoas com mais de 60 anos terão Drive Thru

Também na quarta-feira, dia 22, o setor de Vigilância em Saúde fará na Rua da Amizade (Rua Coberta), a partir das 8h30, vacinação a moradores com idade igual ou superior a 60 anos que ainda não foram imunizados. A aplicação será feita em sistema de drive thru – ou seja: basta encostar o carro, retirar uma senha, apresentar o Cartão Cidadão e receber a vacina sem ter que sair do veículo. Serão disponibilizadas, para este dia, 100 doses. Outras datas de drive thru para este público, que substituirá o sistema de agendamento e atendimento domiciliar, serão anunciadas a partir da chegada de novos lotes da vacina.

Até agora foram vacinadas na cidade 1.672 pessoas. Receberam a dose 1.436 moradores com mais de 60 anos e 236 trabalhadores da saúde, ambos acima da meta estabelecida pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas (GVE). “A meta, é importante esclarecer, não representa a totalidade de indivíduos nesta faixa de idade. Há, ainda, um grupo grande de pessoas a ser imunizado”, explica Valmir.

Etapas da Campanha Nacional de Vacinação contra o Influenza

– Pessoas com 60 anos de idade ou mais, ainda não imunizadas: vacinação em sistema de drive thru no dia 22 de abril, na Rua da Amizade, a partir das 8h30.

– A partir do dia 22 de abril, em tendas próximas às unidades de saúde: portadores de doenças crônicas não transmissíveis, profissionais da Força de Segurança e Salvamento (como policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas), caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e funcionários dos Correios.

– A partir do dia 9 de maio: crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos de idade, gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos, pessoas com 55 anos ou mais, indígenas, pessoas com deficiência.