Segunda Noite do Rodeio de Santo Antônio de Posse Encanta Público com Montarias e Show Especial

Na sexta-feira, dia 21, o Rodeio de Santo Antônio de Posse viveu uma noite inesquecível. A segunda noite do evento foi marcada por performances eletrizantes e uma atmosfera contagiante que tomou conta de todas as áreas do recinto.

As montarias em touro foram o grande destaque da noite, com os competidores demonstrando suas habilidades . Sob a locução vibrante de Claudio Campos, Teixeirinha e Fernando Barretos, o público acompanhou cada salto e movimento dos bravos peões com entusiasmo e admiração. Os narradores, com suas vozes potentes e conhecimento profundo do esporte, conseguiram manter a plateia engajada e animada do início ao fim.

Após as competições de montaria, a festa continuou em grande estilo com o show da dupla Pedro Sanchez e Thiago. Os músicos não deixaram por menos e levaram o público a uma jornada musical que passeou pelo agronejo e pelo sertanejo raiz

E para aqueles que acham que já viram o melhor, ainda há muito por vir. Hoje, o encerramento da festa promete ser grandioso. A final das montarias promete muita emoção, com os melhores peões disputando o título. E para fechar com chave de ouro, o show da renomada dupla Jads e Jadson promete encantar e emocionar o público, trazendo o melhor do sertanejo para o palco do Rodeio de Santo Antônio de Posse.

Não perca a oportunidade de vivenciar esta noite mágica. Venha celebrar, torcer e se divertir no encerramento deste evento que já se consolidou como um dos mais queridos da região. Até lá

Reveja os melhores momentos dessa noite AQUI.