Segunda rodada da Taça Ouro do Amadorzão começa nesta sexta em Jaguariúna

Quatro partidas serão disputadas no Complexo do Azulão entre sexta-feira e sábado pelo Campeonato Amador de Futebol

A segunda rodada do Campeonato Amador de Futebol de Jaguariúna, o Amadorzão Taça Ouro, começa nesta sexta-feira, 22 de maio, com dois jogos no Complexo do Azulão. A competição é realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

A rodada será aberta às 19h, com o confronto entre Engra e Roseira de Baixo. Na sequência, às 21h, Cruzeiro e Vila São José entram em campo para fechar a programação de sexta-feira.

No sábado, 23 de maio, mais duas partidas movimentam a competição. Às 14h30, o Peralta enfrenta o Fantasma do Morro. Em seguida, às 16h30, Jardim Eliza e U.S. Vila Nassif disputam o último jogo da rodada.

Após a primeira rodada, Roseira de Baixo e Fantasma do Morro lideram o Grupo A, ambos com 3 pontos. No Grupo B, Jardim Eliza e Engra também largaram na frente, com a mesma pontuação.

Os jogos prometem movimentar o fim de semana esportivo em Jaguariúna, reunindo atletas, torcedores e equipes tradicionais do futebol amador da cidade.

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