Segunda semana da ExpoArtur 2024 promete shows e montarias emocionantes em Artur Nogueira

A ExpoArtur 2024 entra em sua segunda semana de atrações nesta quinta-feira, 24 de outubro, trazendo uma programação repleta de shows e competições de rodeio. O evento, realizado no Balneário Municipal de Artur Nogueira, promete agitar o público até sábado, 26 de outubro, com grandes apresentações musicais e provas da ACR BGB Super Cup.

A dupla João Bosco & Vinícius abre as festividades desta quinta-feira, com um show repleto de sucessos que marcaram o sertanejo universitário. Conhecidos por hits como “Chora, Me Liga” e “Sorte É Ter Você”, a dupla promete emocionar o público com seu repertório de músicas românticas e animadas, que os colocaram no topo das paradas nacionais.

Na sexta-feira, 25 de outubro, é a vez de Ana Castela subir ao palco. A jovem cantora, conhecida por misturar sertanejo com influências do agro pop, conquistou os fãs com músicas como “Pipoco” e “As Meninas do Agro”. Com seu estilo irreverente e presença de palco marcante, Ana Castela promete agitar a noite e trazer uma dose de energia ao evento.

Encerrando os shows musicais no sábado, 26 de outubro, MC IG e Marilia Tavares dividem as atenções. MC IG, um dos grandes nomes do funk paulista, vai levar hits como “Nem Liguei” e “Mina Louca”, sucesso entre os fãs do gênero. Já Marilia Tavares, uma nova promessa da música sertaneja, promete encantar o público com suas canções românticas, que já começam a conquistar espaço nas playlists do Brasil.

Além dos shows, a ExpoArtur também traz grandes emoções nas arenas de rodeio. O público poderá acompanhar as emocionantes montarias em touros e a final da Prova dos Três Tambores, na etapa da ACR BGB Super Cup. Competidores de alto nível prometem um espetáculo à parte, com disputas acirradas e muita adrenalina.

Com atrações para todos os gostos, a ExpoArtur 2024 encerra sua edição com um fim de semana inesquecível, repleto de música e aventura.