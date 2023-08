Segundo Campeonato Municipal de Futebol Society de Santo Antônio de Posse Tem Início com Emoção e Grandes Jogos

Da Redação

Fotos Divulgação Prefeitura Municipal

Na noite desta terça-feira, 15 de agosto, a cidade de Santo Antônio de Posse deu o pontapé inicial para o aguardado 2º Campeonato Municipal de Futebol Society. Com muita expectativa por parte dos torcedores locais, a rodada de abertura não desapontou, apresentando partidas emocionantes e exibições de talento no campo. A competição promete agitar as noites das terças, quartas e quintas-feiras, trazendo o melhor do futebol amador à comunidade

Na primeira partida da noite, o Fut Segunda entrou em campo contra o Furacão, e o duelo não decepcionou os presentes. Em um confronto acirrado, o Fut Segunda conseguiu a vitória com um placar de 2×0 sobre o Furacão.

Logo em seguida, foi a vez do Rincão e do Alagoas protagonizarem outro emocionante embate. Com uma atuação determinada, o Rincão saiu vitorioso com um placar de 2×0 sobre o Alagoas. O jogo demonstrou o equilíbrio das equipes e a determinação de cada jogador em busca da vitória.

O campeonato conta com a participação de dezenove equipes, todas elas ansiosas para competir e mostrar seu talento no campo. Os jogos serão realizados nas noites de terças, quartas e quintas-feiras, proporcionando aos torcedores e amantes do esporte uma oportunidade constante de acompanhar o futebol society local.

O palco escolhido para os confrontos é o campo society do bairro São Judas Tadeu.

Com o início emocionante do 2º Campeonato Municipal de Futebol Society de Santo Antônio de Posse, as expectativas estão altas para o desenrolar da competição.

Com isso, o 2º Campeonato Municipal de Futebol Society de Santo Antônio de Posse se inicia com um verdadeiro espetáculo esportivo, prometendo noites emocionantes de ação e competição acirrada. Os jogos continuarão a surpreender e cativar os fãs do esporte local, solidificando o evento como um momento especial na vida da cidade.