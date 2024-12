SEGURANÇA CONCLUI A CERTIFICAÇÃO DOS MAIS DE 900 ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA RONDA ESCOLAR

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Segurança Pública, concluiu na sexta-feira (29), a série de solenidades de entrega de certificados aos alunos da rede municipal que participaram ao longo do ano do Projeto Ronda Escolar ‘Construindo um Futuro Melhor’. O último ato aconteceu na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Prof. Nelson Neves de Souza”, onde foram certificados 58 alunos.

Iniciado no dia 1º de novembro pela Emeb “Prof. Alfredo Bérgamo, o Caic”, o processo de certificação transcorreu ao longo deste mês, atendendo os cerca de 900 alunos de quarto ano das 16 escolas de Ensino Fundamental que receberam durante o ano de 2024, informações importantes sobre prevenção ao crime e o papel de cada um enquanto cidadão.

Instituído em Mogi Mirim em 2020 por meio da Lei 6.275, o Projeto da Ronda Escolar ficou mais abrangente com as adequações feitas este ano pela Prefeitura na legislação. Sob a coordenação da GCM Helena Signorelli e participação do GCM Marcos Cerruti, o trabalho nas escolas em 2024 começou em março e foi dividido em ciclos. Cada ciclo corresponde a um tema abordado com os alunos a cada bimestre, como Cidadania, Pipa Segura, Escola Sem Violência e Prevenção e Combate às Drogas.

“A Secretaria de Segurança Pública, com um olhar atento para a educação, preocupada com a segurança e o bem-estar ds alunos, professores e funcionários, trouxe uma Ronda Escolar mais abrangente, através do patrulhamento preventivo pelas imediações das escolas, bem como o patrulhamento pelo interior das instituições, reforçando a sensação de segurança e proporcionando uma maior aproximação das escolas com a Guarda Civil Municipal”, ressaltou o secretário Luiz Carlos Pinto.

Para a GCM Helena, o projeto “Construindo um Futuro Melhor” foi planejado com muito carinho e pensado exatamente para ser um complemento didático para o ano letivo. “Procuramos levar temas da vivência dos alunos e uma linguagem de fácil entendimento. Fica a sensação do dever cumprido”, apontou. Para 2025, a SSP estuda ampliar o projeto, visto a boa aceitação tanto pelos alunos, quanto pelos professores e diretores, que já solicitaram a sua continuidade e expansão.