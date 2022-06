Segurança é prioridade na Festa do Peão de Americana

Para a 34ª edição, a organização investiu em melhorias. Uma das novidades está na aquisição de 16 câmeras de inteligência de vídeo, estrategicamente posicionadas nos acessos dos três estacionamentos e em todas as entradas de pedestres. Isso significa que as placas (de motos, vans, carros e ônibus), sem exceção, serão capturadas, bem como o rosto de todas as pessoas. Por meio de um sistema inteligente, junto a Guarda Municipal e a Polícia Militar de Americana, os dados serão cruzados e, caso exista algum registro ou conste no DVC (Divisão de Vigilância e Captura, o banco de dados da polícia com os antecedentes criminais), as autoridades competentes serão acionadas imediatamente, tomando as medidas cabíveis.

Outras 134 câmeras, fixas e de movimento “speed dome”, estarão posicionadas em todo o Parque de Eventos CCA, com sistema de fibra óptica, oferecendo mais qualidade às imagens. Todas serão transmitidas em tempo real na base de monitoramento, fazendo com que as ações sejam tomadas no menor tempo possível.

A Polícia Militar atuará no patrulhamento preventivo e ostensivo.

A Polícia Militar Rodoviária terá o apoio do sistema viário das rodovias Anhanguera e Luiz de Queiroz, as principais e que dão acesso direto ao Parque de Eventos CCA, para que as rotas tenham maior fiscalização, sinalização e fluidez, evitando possíveis acidentes.

O mesmo acontece nas ruas próximas a Festa, com a instalação de placas de sinalização, informando a proibição de estacionamento com horário determinado para, desta forma, inibir a ação de cambistas, melhorar a rapidez no trânsito e estacionamento clandestino. A Guarda Municipal ajudará no processo ao lado da Polícia Militar. Homens e drone auxiliarão no trabalho preventivo.

Na entrada no Parque, a Guarda Municipal terá uma base móvel, com câmera exclusiva, ajudando no monitoramento das revistas aos visitantes. O mesmo acontecerá na área interna da festa, com a base fixa da GM e o apoio do efetivo.

A Polícia Civil terá uma delegacia dentro do recinto para atender possíveis ocorrências. A organização contratou uma equipe de vigilância privada, com 600 homens, com treinamento de brigada de incêndio, que dará suporte ao Poder Público.

Agentes voluntários prestarão apoio ao Conselho Tutelar, preservando os direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

Dois ambulatórios médicos estarão à disposição dos visitantes, com 40 profissionais da área de saúde. Também foram contratados brigadistas que darão atendimento nos primeiros socorros e bombeiros civis.

Nos dois telões da arena serão transmitidos vídeos institucionais com dicas e normas, para que todos consigam aproveitar os sete dias de espetáculo com conforto, alegria e muita segurança. “É com imensa felicidade e claro, trabalho, que Americana é considerada modelo para os demais eventos do mesmo segmento. Motivo de orgulho para nós! É uma festa para toda a família e reafirmamos nosso compromisso com o público“, fala Beto Lahr, presidente.

Vale lembrar que todo o Parque de Eventos CCA está completamente murado, com cercas de arame farpado (concertina), coibindo o acesso.

Os ingressos para a 34ª edição da Festa do Peão de Americana já estão à venda em www.totalacesso.com, no Clube dos Cavaleiros de Americana ou em um dos pontos de venda relacionados em www.festadopeaodeamericana.com.br

Serviço:

34ª Festa do Peão de Americana

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Entrada pela Rodovia Anhanguera, KM 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastião, Americana, SP.

Shows:

10/06 (sexta) Henrique & Juliano / Barões da Pisadinha / Guilherme e Benuto

11/06 (sábado) Gusttavo Lima / Edson e Hudson / César Menotti & Fabiano

12/06 (domingo) Luan Santana / Pedro Sampaio

15/06 (quarta) Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone) / Dennis DJ

Juan Marcus e Vinicius (Lounge/Americana Hall)

17/06 (sexta) Maiara & Maraísa / Alok / Hugo e Guilherme

18/06 (sábado) Jorge & Mateus / Zé Neto & Cristiano / Gustavo Mioto / Dj Sevenn

19/06 (domingo) Chitãozinho & Xororó tour ‘Evidências’