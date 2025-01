SEJEL RECEBE DOAÇÃO DE 30 BOLAS DA ACIMM PARA A COPA RURAL

A Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer) recebeu, por doação, da Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), todas as bolas que serão usadas na Copa Rural de futebol, que acontecerá a partir de fevereiro. Na tarde de terça-feira (14) o presidente da associação, Nelson Theodoro Júnior, fez a entrega do material esportivo ao prefeito Paulo Silva e ao secretário da Sejel, Geraldo Bertanha, o Gebê.

São 30 bolas da marca penalty, novas, que serão doadas aos sete times participantes. Cada um receberá três bolas. A Sejel também ganhou e colocará bolas novas também nas quartas de final, semifinal e na final.

Segundo Gebê, toda partida terá uma bola nova em jogo. “Retomaremos a competição com o material padronizado, pois todas equipes terão o mesmo tipo de bola na competição toda. Essa parceria com a associação comercial é importante e incentiva os atletas”, disse o secretário. Por conta da parceria entre Prefeitura e Associação o campeonato ganhou o nome de Copa Acimm Rural.

“Nossa doação reforça o compromisso com o desenvolvimento do comércio local e do esporte”, disse o presidente da associação comercial. O prefeito Paulo Silva agradeceu a iniciativa e apoio da instituição. “Isso viabiliza cada vez mais eventos esportivos na nossa cidade”, destacou.