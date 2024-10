Semana das Crianças no Parque Dom Pedro: menores de 12 anos têm entrada gratuita no Fuerza Bruta

Foto: For Real Company

De 10 a 17 de outubro, os pequenos acompanhados de adulto pagante ganham cortesia; válido somente para compras feitas no stand do shopping

Na Semana da Criança, o Parque Dom Pedro irá presentear os pequenos com uma sessão gratuita do espetáculo “AVEN, um lugar sem chão”, da companhia argentina Fuerza Bruta, proporcionando uma experiência sensorial interativa e imersiva. A partir desta quinta-feira, 10, até o próximo dia 17, crianças menores de 12 anos acompanhadas de um adulto pagante ganharão uma cortesia. A promoção é válida exclusivamente para os ingressos adquiridos no stand localizado no Anel Águas.

Pela primeira vez em Campinas, a companhia teatral Fuerza Bruta chegou ao Parque Dom Pedro para curta temporada e está encantando o público. Considerado “o show mais feliz do mundo”, a interação direta entre plateia, atores e bailarinos, cria uma atmosfera contagiante de liberdade e momentos de pura magia. O Fuerza Bruta é conhecido por suas performances dinâmicas e conta com muita diversão, música e dança

Realizado pela Rompecabezas com a Opus Entretenimento, a maior plataforma de entretenimento ao vivo da América Latina, AVEN encanta seus espectadores com números aéreos únicos e memoráveis, por meio de uma viagem imersiva e festiva.

O espetáculo é inovador e convidará os pequenos para números dinâmicos, com túnel de vento, dança rodeada por grandes borboletas, viagem em uma baleia gigante e até chuva. Todos os números utilizam uma variedade de técnicas de som, luz, laser e água, criando uma experiência inesquecível e ativando os cinco sentidos.

AVEN estreou com grande sucesso na Argentina, passou pelo México e seguiu para a Europa, onde apresentou temporada em Londres e Istambul, na Turquia. No Brasil, a turnê começou por São Paulo, onde o sucesso se repetiu, com diversas sessões esgotadas, antes de desembarcar em Campinas.

Serviço – Fuerza Bruta

Local: Estacionamento VIP Águas (Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP)

Capacidade: 800 pessoas por sessão

Duração: 65 minutos

Ingresso promocional Semana das Crianças: menor de 12 anos não paga, acompanhado de um adulto pagante. A compra deve ser realizada exclusivamente no stand localizado no Anel Águas, próximo à escada rolante.

Ingressos: pelo site, a partir de R$ 80,00 + taxas (meia-entrada/lote promocional)* ou no stand localizado no Anel Águas, próximo à escada rolante (sem taxas).

Sessões:

Terça-feira, 20h

Quarta-feira, 20h

Quinta-feira, 21h

Sexta-feira, 21h

Sábado, 18h e 21h

Domingo, 17h

Classificação: A entrada de menores de 18 anos é permitida somente acompanhados pelos pais e/ou responsável legal, que deverão permanecer no local enquanto o menor estiver presente.

Atenção: A produção do evento não recomenda e não se responsabiliza por compras em plataformas de vendas de ingressos não autorizadas pelos organizadores do evento. Ingressos anunciados em outros sites podem ser falsos e fraudados, portanto, não garantindo o acesso ao evento.

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas experiências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lazer, restaurantes e serviços, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. Mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1 milhão de pessoas. Em 2023, o Parque Dom Pedro superou R$ 2 bilhões de vendas.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.

Sobre Fuerza Bruta e o espetáculo AVEN

Em 2003, em Buenos Aires, fomos lançados pelo criador e diretor artístico Diqui James e pelo diretor musical e compositor Gaby Kerpel. Fuerza Bruta rapidamente conquistou o mundo e estamos rodando o globo nos apresentando para mais de seis milhões de espectadores até o momento.

Em 2010, realizamos o sonho de levar o teatro à rua, quando tivemos a honra de realizar o Desfile do Bicentenário, rodeados por dois milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires. Um sonho que voltou a se tornar realidade em 2018, quando fizemos, no Obelisco, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude. Foi a primeira cerimônia de abertura realizada na rua, ao ar livre, em toda a história dos Jogos Olímpicos.

Foram muitos anos de vivências e aprendizados, e todos eles nos levaram a acreditar em uma nova aventura: AVEN, um lugar sem chão. Um espetáculo onde colocamos toda a nossa paixão e experiências, nos desafiando uma vez mais a fazer o que nos move, da nossa maneira, e com uma companhia nova, de atorxs e bailarinxs muito jovens, que nos levam além dos nossos limites, nos desafiam e nos exigem cada vez mais. A palavra AVEN não tem um significado concreto. É abstrata, inventada: uma mistura de aventura e paraíso.

AVEN, um lugar sem chão é um show que busca a felicidade. Buscamos ser livres e recriar elementos e efeitos da natureza. AVEN é imersivo, lúdico e, com um olhar carinhoso, busca relembrar essa beleza que já não nos é comum, mas que nos emociona profundamente.

Afinal, qual é a essência do que nos faz feliz? Aqui buscamos essa essência. Dançar, voar ou flutuar no universo… recriamos elementos básicos, essenciais, simples, e mergulhamos de cabeça com eles nessa busca. Não inventamos nada novo, apenas inventamos a forma de brincar com esses fenômenos naturais, de uma maneira extremamente selvagem, primitiva e elemental.

E com AVEN descobrimos algumas coisas que nos fazem extremamente felizes: dançar rodeados de borboletas, viajar dentro de uma baleia, voar atravessando uma cachoeira, entrar em um túnel de vento para dançar de ponta cabeça. Uma viagem que ativa os cinco sentidos e te faz questionar a sua própria felicidade, com natureza artificial em movimento e máquinas de ação. Não existe nada mais elementar do que isso, e nada menos sofisticado ou intelectual. AVEN é basicamente humano. Sem gênero, sem idade, barreiras culturais. Sem chão.

E, no final, nos demos conta de que AVEN não é a busca pela felicidade, e sim, o “encontro – nosso e de vocês – com ela”.

Sobre a Opus Entretenimento

Celebrando 48 anos de atividade, a Opus Entretenimento é a maior plataforma de shows e entretenimento ao vivo do Brasil. Comprometida com a excelência em todos os projetos em que se envolve e por acreditar no poder transformador da tríade cultura, conteúdo e experiência, a empresa promove grandes produções nacionais e internacionais, além da carreira de artistas renomados.

Foi reconhecida pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE) e pela AMBEV como umas das empresas que possui as melhores práticas, ações e contribuições para implementação de práticas Environmental, Social and Governance (ESG) em eventos públicos e privados. A Opus Entretenimento possui o selo PRESE e é pioneira no Prêmio de Responsabilidade Empresarial no Setor de Eventos – PRESE 2023, que analisou e mapeou as iniciativas mais inovadoras em ESG no setor.

Administradora de 10 casas de espetáculos pelo país nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, responsável por receber mais de dois milhões de espectadores por ano, a marca se orgulha em ser a promotora responsável pela vinda de um dos conteúdos mais amados por gerações de brasileiros: o Disney On Ice. Com décadas de existência, a atração vem se renovando a cada ano e continua sendo um dos espetáculos preferidos de toda a família no Brasil e no mundo.

A Opus Entretenimento também realizou grandes turnês internacionais como Hanson, shows internacionais de Ray Charles, Norah Jones, Justin Bieber, Avril Lavigne, Paramore, Evanescence, entre outros. Para mais informações, acesse o site da Opus.