Semana de Enfermagem tem palestra, cuidados pessoais e valorização profissional em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quinta (15) e sexta-feira (16) uma programação especial em comemoração à Semana de Enfermagem. O evento acontece no Teatro “O Fingidor” e Pronto Socorro (PS), das 8h às 13h, e reúne enfermeiros, técnicos e auxiliares da rede pública de saúde.

No Teatro, a programação tem contado com um café da manhã especial, uma palestra ministrada pela empresária Vivian Dutra — que compartilha sua trajetória de superação e motivação — além de um stand de maquiagem e cuidados com a pele, promovido pela Mary Kay. Os profissionais também têm acesso a um stand da faculdade Unicesumar, com informações sobre cursos e oportunidades de qualificação profissional.

Como forma de reconhecimento pelo trabalho diário, os participantes ainda concorrem a sorteios de brindes especiais, doados pelas empresárias Adriana Simoni e Laís Queiroz, da La Clinique; e pelas lojas Curti Modas, e Minis.

A secretária de Saúde, Daiane Mello, destacou a proposta diferenciada da Semana da Enfermagem. “Escolhemos não focar em conteúdo técnico, porque isso já faz parte do nosso calendário ao longo do ano. Desta vez, quisemos proporcionar um momento de valorização, de homenagem, onde os profissionais pudessem se sentir cuidados, reconhecidos e especiais”, afirmou.

Os vereadores Cris da Saúde (PL) e Tiago Vigna (PSD) prestigiaram a iniciativa e reforçaram o reconhecimento à categoria.

Além das atividades realizadas no Teatro, a Secretaria de Saúde promoveu um café da manhã no Pronto-Socorro Municipal, voltado às equipes do Centro de Especialidades, Dengário, PS, Maternidade, Pediatria e SAMU (192). No local, os profissionais receberam uma lembrancinha em agradecimento pelo trabalho que realizam diariamente.

Segundo Daiane Mello, a programação foi dividida para atender de forma mais acolhedora todas as equipes. “No teatro, organizamos os dois dias para receber os profissionais dos PSFs. Já no Pronto-Socorro, fizemos esse momento especial para os demais setores que funcionam em regime de plantão e atendimento contínuo”.