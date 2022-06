Semana de estreias nos campeonatos da ADR e da Liga

Semana agitada para o voleibol mogimiriano e com estreias em duas competições. Nesta quinta-feira (9), a equipe sub18 feminina entrou em quadra pela primeira vez no Campeonato de Voleibol da Associação Desportiva Regional (ADR). A competição é organizada pela entidade por meio da Secretaria de Esporte da Prefeitura de Mogi Mirim.

O primeiro duelo da cidade no torneio aconteceu às 19h, no Ginásio do CIC, em São João da Boa Vista, contra a equipe da casa. Já no sábado (11), a equipe volta a jogar pela ADR contra Jacutinga (MG). O duelo será na cidade mineira, no Ginásio Alderige Grossi, a partir das 9h30. Mogi, São João e Jacutinga integram o grupo B da categoria, que tem Águas de Lindóia, Artur Nogueira e Pedreira no grupo A. A estreia em casa de Mogi será no dia 26 de junho, contra Jacutinga.

E também em casa a bola vai subir para o primeiro jogo do time adulto masculino na Copa Regional de Voleibol. Mogi Mirim receberá o Time Jundiaí, no sábado (11), a partir das 19h, no Ginásio Wilson Fernandes de Barros (Tucurão). A entrada é gratuita e toda população mogimiriana está convidada a prestigiar a equipe. O duelo revive a final da última edição do torneio. Em 2019, Mogi Mirim venceu Jundiaí na grande decisão do adulto masculino.

Mogi Mirim é uma das grandes potências da Copa Regional, que entra em sua 30ª edição em 2022 e é organizada pela Liga Regional de Voleibol. A cidade estreou em 2014, quando ficou em quinto lugar. Depois, em outras três participações, ficou com o título em duas oportunidades: 2016 e 2019. Como não houve disputa em 2020 e 2021, devido à pandemia de covid-19, Mogi Mirim é a atual campeã da categoria.