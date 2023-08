Semana do Aleitamento Materno tem atividades gratuitas na Lagoa do Taquaral

Atividades acontecem no estacionamento do Portão 5 da Lagoa do Taquaral, nos dias 5 e 6 de agosto, entre 8h e 14h. Vai ter teatro, pocket show, dança circular shantala e oficinas para gestantes, mães e bebês

Evento integra as ações do Agosto Dourado, mês do Aleitamento Materno no Brasil

A Semana do Aleitamento Materno 2023 (SMAM) realizada pela Prefeitura de Campinas por meio do comitê do Plano Primeira Infância Campineira (PIC) em parceria com a Rede Amamenta Campinas, grupo com mais de 200 profissionais da sociedade civil de Campinas, oferece durante todo o mês de agosto, diversas atividades gratuitas para abordar o tema “O apoio à mulher trabalhadora que amamenta.”

Neste sábado e domingo, dias 5 e 6 de agosto, das 8h às 14h, no estacionamento do Portão 5 da Lagoa do Taquaral, um grupo de profissionais atende gratuitamente gestantes, mães e bebês com atividades variadas – oficinas, teatro, dança, entre outras práticas.

O objetivo da Rede Amamenta, que surgiu com o movimento da SMAM e do PIC, é potencializar os eventos gratuitos e ações sociais em prol da amamentação e valorização da Primeira Infância na cidade. Com isso, realizam uma programação especial para gestantes e mães com bebês de até dois anos. As ações também englobam crianças e toda rede de apoio, como pais, avós, cuidadores, profissionais e afins.

A SMAM é uma iniciativa da Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA), uma rede global de organizações e particulares dedicados à proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno em todo o mundo. Anualmente, a SMAM é celebrada entre 1 e 7 de agosto, com o intuito de informar a população sobre a importância do aleitamento materno e promover seus benefícios tanto para os recém-nascidos quanto para as mães.

Agosto Dourado

O evento na Lagoa do Taquaral integra as ações do “Agosto Dourado”, mês do Aleitamento Materno no Brasil. Durante o mês são promovidas diversas ações em todo o país para a conscientização sobre a importância da amamentação. A escolha da cor dourada do mês está relacionada ao padrão ouro de qualidade conferido ao leite humano e simboliza o incentivo ao aleitamento materno. (veja abaixo a programação completa)

Durante os eventos serão feitos atendimentos voluntários gratuitos, rodas de conversa, palestras, oficinas, lives, pocket show, teatro, atenção à mãe trabalhadora com o coletivo de mães empreendedoras.

O mês de agosto, também contempla o mês da Primeira Infância. A primeira infância, que vai de zero aos seis anos de idade é considerada a maior janela de desenvolvimento humano. Sendo assim, também é um período importante de conscientização da sociedade dando atenção às gestantes, bebês, crianças e suas famílias em todo território nacional.

Campanha de solidariedade

Além das ações, também acontece a Campanha de Solidariedade para arrecadação de kits maternidade. A ação ocorre entre os dias 1 e 31 de agosto. Os itens a serem arrecadados são: fraldas P ou M, algodão bolinha, cotonete, sabonete infantil, hidratante infantil e absorvente feminino. Os produtos arrecadados serão doados em três bairros da cidade: Padre Anchieta, Parque Oziel e Campo Grande.

Entre os principais pontos de arrecadação estão:

– Loja Colaborativa Mulheres do Bem e Espaço Família, no Campinas Shopping

Endereço: Rua Jacy Teixeira Camargo, 940 – Jardim do Lago

– Loja Casinha Festeira

Endereço: Avenida Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 2432 – Chácara da Barra

– Escola de Educação Infantil Multi Saber

Endereço: Rua das Hortências, 926 – Chácara Primavera

– Academia BodyTech unidade Parque D. Pedro Shopping

Endereço: Avenida Guilherme Campos, 500 – A – 008 – Jardim Santa Genebra

Programação Agosto Dourado

05 e 06 de agosto

Atividades da SMAM 2023: teatro, pocket show, dança circular, oficinas de sling, yoga baby, shantala entre outras.

Horário: 8 às 14h

Local: Estacionamento Portão 5 – Lagoa do Taquaral

Entrada Gratuita

08 de agosto

Cine Mamá – “De Peito Aberto” com café e roda de conversa

Horário: 13h30 às 16h

Evento gratuito limitado a 40 vagas

Local: Planetário – Portão 5 – Lagoa do Taquaral

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/cinemama/2087826

12 de agosto

– Mutirão Amamentação – Corpo Clínico Voluntário Transdisciplinar com atendimentos gratuitos para mães e bebês até 2 anos

Horário: 8h às 13h

Local: Centro Cultural Maria Monteiro – Padre Anchieta

Entrega dos kits maternidade arrecadados após palestras para gestantes

19 de agosto

– Mutirão Amamentação – Corpo Clínico Voluntário Transdisciplinar com atendimentos gratuitos para mães e bebês até 2 anos

Horário: 8h às 13h

Local: Escola Douglas Andriani – Parque Oziel

Entrega dos kits maternidade arrecadados após palestras para gestantes

26 de agosto

– Mutirão Amamentação – Corpo Clínico Voluntário Transdisciplinar com atendimentos gratuitos para mães e bebês até 2 anos

Horário: 9h às 13h

Local: Ginásio Jorge Mendonça – Distrito do Campo Grande

Entrega dos kits maternidade arrecadados após palestras para gestantes

27 de agosto

– Grupo no Espaço Baobá: “Mulheres Tecendo Soluções!” Oficina de feltragem e rodas de conversa sobre os dilemas da amamentação, com construção coletiva de propostas de solução (condução de Laura De Biase e Chris Jade)

Horário: 9h30 às 12h

Local: Espaço Baobá – Barão Geraldo

Evento gratuito – Vagas limitadas – Inscrição pelo link:

https://instagram.com/espaco.baoba? utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D