Semana Jurídica da UniFaj é marcada por palestra e homenagem

O Centro Universitário de Jaguariúna, do Grupo UniEduK, deu início nesta segunda-feira (7) a mais uma edição da “Semana Jurídica”, promovida pelo curso de Direito da instituição. O evento segue até a próxima sexta-feira (11), com uma série de palestras que busca abordar temas da atualidade e de extrema relevância para a sociedade.

A abertura do evento, realizada no campus 1 da UniFAJ, foi marcada pela homenagem realizada à professora Elizete Moura de Oliveira, pelos anos prestados desde a fundação do curso de Direito do centro universitário. A homenagem foi entregue pelas mãos do diretor geral da UniFAJ, professor Flávio Fernandes Pacetta.

Posteriormente, os presentes puderam acompanhar a palestra com o juiz do trabalho e desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Dr. Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, que falou sobre “Reflexos da Colonização do Direito do Trabalho nos Dias Atuais”.

Além de alunos e docentes da UniFAJ, o evento de abertura da Semana Jurídica contou com a presença de autoridades locais e regionais, tais como: Romilson Nascimento, presidente da Câmara de Vereadores de Jaguariúna; João Marcos Bazani, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Posse; Ana Claudia Leite Ferrari, vereadora de Santo Antonio de Posse; Afonso Lopes da Silva, vereador de Jaguariúna; Maria do Carmo Abrucezi Santiago, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB – Jaguariúna); Edison Cardoso de Sá, presidente do Procon – Jaguariúna; Josino José da Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna; e Sergio Luiz Caldas Spina, promotor de Justiça do Estado de São Paulo.

A Semana Jurídica é gratuita, aberta ao público, e segue com a seguinte programação:

Dia 8 (terça-feira)

Democracia e Combate a Desinformação

Dr. Erlon Hermes Santiago Coutinho

Dia 9 (quarta-feira)

STJ e Direito Penal: Garantismo ou Impunidade

Dr. Gaspar Pereira da Silva Júnior

Dia 10 (quinta-feira)

Racismo Estrutural: Mecanismos de Combate

Dra. Camila Alves Hessel Reimberg

Dia 11 (sexta-feira)

Juiz de Garantias: Avanços ou Retrocessos?

Dra. Fernanda Yumi Furukawa

Horário das palestras: 19h30

Local: Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco – Jaguariúna/SP

