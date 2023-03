“Semana Santa em Pedreira” promete emocionar os fiéis nos próximos dias

Com a chegada da Semana Santa, a cidade de Pedreira se prepara para uma série de eventos religiosos que ocorrerão nos próximos dias. A programação inclui diversas atividades, com destaque para as encenações da tradicional peça teatral “Paixão de Cristo”, que acontecerão em dois locais distintos.

A Semana se inicia nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril com o espetáculo “Paixão de Cristo” sendo realizado no Estádio Municipal “Wanderley José Vicentini”, às 19h30. Com entrada gratuita, o evento é uma das principais atrações dessa época do ano em Pedreira, e costuma reunir centenas de pessoas em suas edições. Durante a apresentação, será possível acompanhar as cenas marcantes da história de Jesus Cristo, como a Última Ceia, a prisão no Jardim das Oliveiras, o julgamento perante Pilatos, a crucificação e a ressurreição. A ambientação será emocionante, e a trilha sonora ajudará a intensificar a comoção dos espectadores. A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos com 1h de antecedência em frente ao Estádio Municipal.

Em Pedreira, a Via Sacra é uma das tradições mais importantes da Semana Santa. Na sexta-feira, dia 7 de abril, a cerimônia terá início a partir das 2 horas, durando o dia todo, onde os fiéis se reunirão para percorrer um trajeto que levará ao Morro do Cristo. Durante o percurso, que é marcado por catorze estações que representam momentos da Via Sacra, serão realizadas orações e reflexões que ajudam a reforçar os valores da fé e da espiritualidade. Existem diversas procissões que fazem esta peregrinação em Pedreira – muitas reúnem-se aos pés do Morro, outras vêm de suas igrejas no Município, e outras deslocam-se de municípios vizinhos, como é o caso da “Caminhada do Salvador”, que tem como ponto de partida a cidade de Jaguariúna; este trajeto totaliza 23km, com saída prevista às 4 horas da manhã.

Registrando mais uma vez a maior história de fé e caridade propagada pelo mundo, o espetáculo “Paixão de Cristo” ganhará vida nas dependências do Jardim Náutico Represa, um espaço ao ar livre com vista privilegiada da natureza local que abriga a tradição há vinte e três anos. Com uma ambientação diferenciada e cenários naturais, templos e edificações em alvenaria e pedra, o evento promete emocionar os espectadores com uma apresentação comovente e repleta de simbolismo no dia 9 de abril, às 19h. Ao final da encenação, será distribuído, tanto para a plateia quanto para o elenco, um ovo de páscoa de 45 quilos.

João Paulo Nascimento, Secretário de Cultura e Economia Criativa, destaca que as celebrações da Semana Santa em Pedreira são momentos de grande emoção. “As tradições da Semana Santa em Pedreira são preparadas e realizadas com muito amor e dedicação por todos os envolvidos, desde os atores que participam da encenação da ‘Paixão de Cristo’ até os organizadores da Via Sacra e demais cerimônias religiosas. Vale destacar que o teleférico, localizado no Complexo Turístico do Morro do Cristo, é uma alternativa para quem gostaria de subir ao Cristo, mas que, por alguma razão, não consegue. Este é um momento de união e solidariedade entre as pessoas, que compartilham valores e crenças em prol de um bem comum”, ressalta.

O Prefeito Fábio Polidoro enfatiza que as atividades da Semana Santa em Pedreira são fruto de um trabalho conjunto entre a Prefeitura e a comunidade em geral, que se mobilizam para tornar esse momento ainda mais significativo. “A cidade se prepara com antecedência para receber de braços abertos os moradores e os visitantes nessa época do ano, que buscam se reconectar com seus momentos de fé, esperança e renovação. A tradição de Pedreira, sua história e suas raízes estão presentes em todos os âmbitos, turístico, comercial ou cultural. A história de Cristo inspira as pessoas a serem melhores e a valorizarem o que realmente importa – essa é uma lição que devemos levar para toda a vida”, concluiu.

Em um momento em que muitas pessoas buscam aprimorar sua fé e espiritualidade, a Semana Santa em Pedreira oferecerá uma oportunidade única para vivenciar momentos de reflexão e devoção. Se você é morador, ou estará na região nos próximos dias, não deixe de conferir a programação e participar das atividades.

Matéria elaborada pela estagiária Maiara Arenghe Clara com supervisão do DICOM