Semeia 2024 agita o final de semana com arte, música, esporte e contato com a natureza

Crédito: Carlos Bassan

Entre os destaques, a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, no sábado, e da Oficina de Viola Caipira, domingo

A programação da Semana do Meio Ambiente – Semeia 2024 avança neste final de semana com a realização de atividades em várias regiões da cidade. Entre os destaques, a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, no sábado, 8, às 20h, no Teatro Castro Mendes, e a apresentação do grupo Oficina de Viola Caipira, no domingo, 9, às 10h, na Estação Ambiental de Joaquim Egídio.

As atividades de sábado incluem a ação de alunos e professores da Faculdade de Artes Visuais da PUC-Campinas na ocupação social da praça Peroba-poca (ao lado da Mata Santa Genebra), que contará com diversas instalações, obras artísticas e oficinas abertas ao público, relacionando arte e sustentabilidade.

Já o Museu de História Natural, no Bosque dos Jequitibás, realiza o programa “Viva Ciência”, promovendo a interação dos visitantes com o espaço; a Mata de Santa Genebra recebe visitas autoguiadas e monitoradas, além de intervenções artísticas; a Praça Tancredo Neves recebe o plantio de árvores frutíferas e nativas; e haverá, ainda, a inauguração do novo Coletivo Educador Ambiental CEI Campinas, com Festa Junina e roda de conversa inicial sobre os temas – Políticas Públicas de Educação Ambiental – Educação Ambiental e Direitos Humanos.

No domingo , a Semeia começa com a programação esportiva do OlimPIC 250 Anos, voltada para crianças no Espaço Afrânio Ferreira Júnior (antigo Kartódromo) na Lagoa do Taquaral, e se estende ao longo do dia com ampla programação cultural na Estação Ambiental de Joaquim Egídio com café, banda de forró e muito som de Pop Rock Nacional/Internacional, com Amandi Violão e Voz, entre outros convidados.

Programação completa

O site da Semeia 2024 apresenta um panorama completo da programação diária e traz informações e conteúdos que contemplam o histórico, atividades, equipe de organização, notícias, contatos e galeria de fotos do evento, além de um ambiente educativo sobre os planos ambientais da cidade.

Para acessar, clique em https://campinas.sp.gov.br/sites/semeia/inicio.

Até o dia 12 de junho, a Semeia 2024 levará cerca de 200 atividades a diferentes espaços da cidade. A maioria dos eventos é aberta ao público. A expectativa é que mais de 15 mil pessoas participem da programação.

Esta é a 24ª edição da Semeia, organizada pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade (Seclimas) por meio da Coordenadoria de Projetos e Educação Ambiental. A programação integra as iniciativas de muitos grupos de educação ambiental, entre eles, de representantes do Poder Público, Centros de Educação Ambiental, sociedade civil, instituições, autarquias, redes de ensino de Campinas, ONGs, universidades, cursos técnicos, Terceiro Setor, Redes Intersetoriais, comunidades e coletivos em geral.

Olhar sobre a cidade

Com o tema “Campinas 250 anos – Um olhar socioambiental sobre nossa cidade”, a Semana do Meio Ambiente tem por objetivo fazer refletir sobre a história da cidade, desde os tempos das fazendas de cana-de-açúcar e café até os dias de hoje, na posição de uma das maiores metrópoles do País.

Esta ação integra a série de ações para as comemorações dos 250 anos de Campinas. Até o dia 14 de julho de 2024 a Prefeitura anunciará 250 realizações, uma por dia, em todas as áreas, para oferecer mais qualidade de vida para cerca de 1,1 milhão de habitantes que vivem na cidade, além de quem vem para trabalhar e passear.