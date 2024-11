Semifinais de modalidades coletivas do TUC começam neste fim de semana

As semifinais do Torneio Universitários de Campinas (TUC) começam a ser disputadas neste sábado, 23 de novembro, e domingo, 24, com jogos de handebol e voleibol, em quatro espaços esportivos diferentes da cidade. Esta fase vai se estender até o dia 30 deste mês, quando ficarão definidos também os finalistas nas modalidades de futsal e basquete.

A 8ª edição do TUC teve um crescimento significativo de participantes, passando de 2 mil em 2023 para 2,5 mil neste ano, com as mulheres integrando todas as equipes nas quatro modalidades, das 15 atléticas inscritas.

O evento é organizado pelo Comitê Universitário com o apoio da Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, que atua na cessão de espaços, na contratação de arbitragem e responde, ainda, pela comissão disciplinar do evento.

As competições tiveram início no dia 14 de setembro e se estenderam até 11 de novembro, quando foi finalizada a fase de classificação, depois de disputados 96 jogos, sendo 12 em cada modalidade. Agora, a competição entra na reta final para conhecer os campeões em cada modalidade, no feminino e no masculino.

Programação das semifinais do TUC

Sábado, 23 de novembro

Handebol Masculino – Ginásio do Guarani

Horário: 08h30

Liga das Engenharias da Unicamp x Liga das Ciências Naturais Unicamp

Domingo, 24 de novembro

Voleibol Feminino – Ginásio do Taquaral

Horário: 9h

Direito PUC x Liga das Engenharias da Unicamp

Voleibol Masculino – Ginásio do Taquaral

Horário: 12h

Liga das Engenharias Unicamp x Direto PUC

Horário: 13h30

Educação Física Unicamp x Liga CEM

Futsal Masculino – Padiall Sports Center

Horário: 17h

Direito PUC x FAEFI PUC

Handebol Feminino – Associação Atlética Banco do Brasil

Horário: 19h

Economia Unicamp x Direito PUC

Handebol Masculino – Associação Atlética Banco do Brasil

Horário: 20h30

Direito PUC x Educação Física Unicamp