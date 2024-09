Senac Mogi Guaçu completa 30 anos de excelência educacional com programação gratuita e aberta à comunidade

A novidade neste aniversário é a oferta do Ensino Médio Técnico em 2025

Neste mês, o Senac Mogi Guaçu celebra, no dia 27 de setembro, três décadas de atuação em prol do desenvolvimento educacional e profissional de jovens e adultos moradores de Mogi Guaçu e cidades vizinhas. Nessa data tão especial, a unidade tem grandes motivos para comemorar com o anúncio da chegada do Ensino Médio Técnico, a partir de 2025. Além dessa novidade, a unidade preparou uma programação especial de comemoração, que acontece entre os dias 23/9 e 25/9, é gratuita e está com diversas atrações entre oficinas, workshops e demais vivências.

Infraestrutura

O Senac Mogi Guaçu possui um amplo e moderno espaço, com quatro mil metros quadrados de área construída, permitindo o atendimento de aproximadamente 9 mil usuários por ano, entre estudantes e pessoas da comunidade. Sua infraestrutura está alinhada aos conceitos de sustentabilidade e apresenta acessibilidade às pessoas com deficiência. A unidade conta com laboratórios de moda, design, visagismo, estética, massoterapia, podologia e enfermagem, gastronomia e nutrição, farmácia, informática e hardware para os participantes assimilarem tanto a teoria quanto parte a prática de cada curso. Além disso, a instituição conta com uma biblioteca completa, aberta à comunidade, auditório e estacionamento, proporcionando um ambiente de estudo confortável e moderno para seus alunos.

Inscrições – Ensino Médio Técnico em 2025

No dia 12 de setembro, às 12 horas, o Senac São Paulo abre as inscrições para o Ensino Médio Técnico 2025. Serão disponibilizadas mais de 3.600 novas vagas em todo o Estado de São Paulo, distribuídas na capital, Grande São Paulo, interior e litoral. Uma das novidades é a ampliação da rede ofertante do nível de ensino, que agora conta com 27 unidades do Estado de São Paulo, ampliando o acesso à educação com a inclusão das escolas presentes nos municípios de Mogi Guaçu, Salto e Registro.

No Senac Mogi Guaçu, serão duas turmas do Ensino Médio Técnico em Administração com 32 estudantes cada, com vagas para bolsas de estudo oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade. A oportunidade é para quem deseja fazer o curso técnico integrado ao ensino médio e tem interesse em iniciar carreira na área de gestão e negócios. O aluno estudará linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, além de ciências humanas e sociais aplicadas.

Além do conteúdo programático e de toda a infraestrutura disponibilizada pela unidade como laboratórios, salas de aula e biblioteca, o aluno é estimulado a desenvolver habilidades fundamentais ao crescimento na carreira como inteligência emocional, organização, autonomia e resiliência frente aos desafios.

Segundo a associação Dados para um Debate Democrático na Educação (D3E), egressos que concluem o ensino médio técnico e ingressam no mercado de trabalho desfrutam de salários, em média, 32% mais altos em comparação com os que possuem apenas o ensino médio tradicional.

Robert dos Anjos, gerente da unidade, celebra a trajetória do Senac Mogi Guaçu. “Nossa história é marcada pela transformação de vidas. São três décadas dedicadas à educação profissional de qualidade, fomentando o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento local. É com grande satisfação que celebramos essa jornada e reafirmamos nosso compromisso em construir um futuro ainda mais promissor”, ressalta Robert.

Trajetória do Senac Mogi Guaçu

Nos anos de 1970, o Senac lançou em Mogi Guaçu o piloto do Programa de Desenvolvimento da Pequena e Média Empresa, visando fomentar a criação e o fortalecimento de negócios locais. Em 1993, a Prefeitura cedeu um prédio ao Senac São Paulo, inaugurado oficialmente em 1994, com a oferta de cursos em administração, negócios, informática e saúde, atendendo várias cidades da região.

Durante os anos 2000, o portfólio foi expandido com cursos inovadores, como o Programa de Certificação Cisco e especializações em comércio exterior, gestão ambiental e meio ambiente. Em 2003, Benedito Toso Arruda, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Guaçu, foi nomeado patrono da unidade. Após 20 anos de sua abertura, em 27 de novembro de 2014, o Senac Mogi Guaçu inaugurou uma nova sede na Rua Adelino Damião, no Jardim Paulista, para atender as demandas da região com uma oferta ainda mais completa de cursos.

Atualmente, o Senac Mogi Guaçu possui cursos em diversas áreas do conhecimento, incluindo beleza e estética, bem-estar, comunicação e marketing, desenvolvimento social, design, artes e arquitetura, educação, gastronomia e alimentação, gestão e negócios, idiomas, meio ambiente, segurança, e saúde no trabalho, moda, saúde, tecnologia da informação, turismo e hospitalidade.

Atuação e impacto local

O Senac Mogi Guaçu tem se destacado por sua atuação junto à comunidade, promovendo uma série de iniciativas que vão além da sala de aula, por meio da realização de palestras, eventos, ações de inclusão social, oficinas e atividades voluntárias, demonstrando um forte compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população.

A unidade já capacitou milhares de estudantes, seja por meio da graduação e pós-graduação na modalidade à distância (EAD), dos cursos livres ou do programa Jovem Aprendiz, que conecta empresas e jovens que almejam ingressar no mercado de trabalho. Independentemente do nível de ensino, muitos dos alunos foram beneficiados pelo Programa Senac de Gratuidade. Essa política inclusiva tem sido essencial para promover igualdade de oportunidades e desenvolvimento profissional na região. Jovens e adultos vindos das cidades, Conchal, Holambra, Jaguariúna, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, Santo Antônio de Posse e Mogi Guaçu terão ainda mais chances de aprender e crescer no mercado de trabalho por meio dos cursos do Senac.

Mais informações sobre os cursos e bolsas estão disponíveis no https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Acompanhe a programação de aniversário do Senac:

A programação de aniversário tem início em 23/09, é aberta ao público e está repleta de oficinas, vivências e atividades gratuitas de diversos cursos que a unidade oferece.

Dia 23/09

Workshop de orientação vocacional

Oficina de construção de Terrários

Workshop de doces desconstruídos

Oficina de customização de caixas organizadoras

Práticas Teatrais para não-atores

Dia 24/09

Workshop sobre amamentação e cuidados com o bebê

Oficina “Primeiros passos para cuidado com a pele”

Oficina de transição de carreira

Workshop de Storytelling

Dia 25/09

Workshop de orientação vocacional

Workshop de fotografia com celular

Oficina de aromas

Workshop de marmitas saudáveis

Oficina de youtuber

Oficina de uso de Epi´s

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link https://eventos.sp.senac.br/evento/30-anos-senac-mogi-guacu/, no qual é possível conferir o horário e o descritivo de todas as atividades.

Serviço:

30 anos Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião,55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP.

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu