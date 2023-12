Senac Mogi Guaçu sedia desfile de moda com coleção temática

Evento é da turma do curso livre em Planejamento e Desenvolvimento de Coleção e celebra a essência doce e colorida da vida

O Senac Mogi Guaçu será palco do desfile da coleção de moda CANDJOY, nesta quarta-feira, 6/12, às 20h30. O trabalho foi idealizado e executado pelos estudantes do curso livre em Planejamento e Desenvolvimento de Coleção e promete esbanjar cores e texturas que remetem ao universo dos doces e guloseimas, de forma a explorar o lado açucarado da vida. A entrada é gratuita e aberta ao público.

Serão 12 peças que, a partir da cartela de cores, aviamentos e materiais escolhidos, visam transmitir a essência doce e colorida que há em cada pessoa. Todo o tema criativo foi pensado e elaborado durante as aulas do curso livre em Planejamento e Desenvolvimento de Coleção. Segundo Larissa Costa Miranda, organizadora do evento e docente do curso, a coleção CANDJOY é uma homenagem aos pequenos prazeres da vida.

“O desfile será uma jornada única, levando o público para um mundo onde a moda é mais do que estilo, é uma celebração da vida; CANDJOY convida os espectadores a se juntarem a nós nessa jornada de resiliência, otimismo e descoberta da beleza nas coisas mais simples”, conclui.

O evento acontecerá no hall da instituição e a entrada é livre.

Para os entusiastas do setor e aqueles que desejam fazer da moda uma profissão, o Senac Mogi Guaçu possui cursos técnico e livres. Para mais informações, acesse o site https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu.

Serviço:

Desfile de moda – CANDJOY

Data: 6/12

Hora: 20h30

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista, Mogi Guaçu/SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu