“Sentimento é de orgulho”, diz Daniel sobre postura do Guarani diante do Corinthians

Veja a entrevista do técnico bugrino após a eliminação nas quartas de final do Paulista

O Guarani ficou no 1 a 1 com o Corinthians no tempo normal das quartas de final do Paulista e acabou eliminado nos pênaltis (7 a 6) na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena (assista ao vídeo acima).

Em entrevista coletiva após o jogo em Itaquera, o técnico Daniel Paulista valorizou a atuação do Bugre e a estratégia traçada para encarar o Corinthians.

– O sentimento é de tristeza pela eliminação. Mas pelo jogo que o time fez, há também o sentimento de orgulho. Muita gente pensava que o Guarani seria batido facilmente. E não foi isso que aconteceu. Montamos o planejamento que, na minha opinião, foi perfeito. O Corinthians construiu pouco, foi previsível. Fizemos uma marcação individual nos homens de meio. Eles têm um elenco de altíssimo nível. No segundo, o Guarani poderia até ter saído com a vitória.

Daniel Paulista valorizou postura do Guarani — Foto: Thomaz Marostegan/Guarani FC

Ainda sobre a estratégia, o treinador detalhou uma mudança para o segundo tempo que, na opinião dele, fez o time ter um desempenho melhor.

– No segundo tempo, a gente trabalhou melhor a bola e encontramos mais espaços, algo que não aconteceu no primeiro tempo. Conseguimos praticamente neutralizar a saída de bola do Corinthians, quando colocamos o Lucão para ficar em cima do João Victor, que é um zagueiro que conduz a bola. Tivemos situações de contra-ataque, que se tivéssemos trabalhamos melhor, poderíamos ter até chegado ao gol.

Daniel também comentou sobre a opção de começar a partida com Nicolas Careca na vaga de Ronald para formar o trio de ataque com Júlio César e Lucão do Break.

– O Nicolas fez a última temporada como jogador centralizado no ataque, mas quem o conhece há mais tempo sabe que ele começou como ponta esquerda. Optamos por ele para ganhar em finalização e nas bolas aéreas, ofensivas e defensivas. Ele vinha entrando bem nos jogos.

A gente reconhece que o Guarani oscilou muito no campeonato. Mas existem as dificuldades para montar uma equipe com a temporada em andamento. Perdemos jogadores por Covid também. Mas ainda assim seguimos com o trabalho, apesar das dificuldades.

Desempenho em “jogos grandes”

– Acho que o Guarani teve grandes apresentações contra os grandes, perdemos apenas para o Palmeiras (ganhou do São Paulo e empatou com Santos e Corinthians). O time mostra que tem condições de brigar na Série B. O que não quer dizer que já estejamos prontos. Ainda temos muito que evoluir.