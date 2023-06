Sentindo-se cansado? Essa técnica milenar chinesa pode ser a resposta para boas noites de sono!

Especialista em medicina tradicional chinesa explica como a organização pode influenciar seu sono

Você já se perguntou por que suas noites de sono não são tão restauradoras como gostaria? O segredo para uma boa qualidade de sono pode estar no antigo conhecimento chinês, baseado em um conjunto de tradições milenares que busca a harmonização dos espaços para promover paz, equilíbrio e bem-estar. Descubra como essa prática pode transformar o seu quarto em um refúgio de tranquilidade, contribuindo para noites de sono revigorantes e energizantes.

Essas técnicas de organização do ambiente surgiram há milhares de anos e tem como objetivo criar um fluxo harmonioso de energia, conhecido como “Chi”, nos espaços onde vivemos. Acredita-se que a disposição e decoração adequadas dos ambientes podem influenciar diretamente nossa saúde, bem-estar e qualidade de sono.

Confira algumas dicas práticas compartilhadas por Patrícia para transformar seu quarto:

1. Mantenha o quarto limpo e organizado: A bagunça e a desordem podem interferir no fluxo de energia positiva, causando agitação mental e dificuldades para relaxar. Certifique-se de manter seu quarto sempre limpo e arrumado, criando um ambiente propício para o descanso.

2. Posicionamento da cama: Evite colocar a cama alinhada diretamente com a porta do quarto. Isso pode fazer com que a energia vital, ou “Chi”, se disperse e prejudique seu descanso. Procure posicionar a cama de forma que você tenha uma visão clara da porta, mas sem estar alinhado a ela.

3. Evite espelhos próximos da cama: Segundo o conhecimento milenar chinês, espelhos refletem energia e podem interferir no sono se estiverem posicionados próximos à cama. Evite colocar espelhos voltados diretamente para a cama, pois podem criar uma sensação de inquietação e perturbar o descanso.

4. Harmonia com o banheiro: Caso seu quarto esteja localizado em frente ao banheiro, mantenha a porta sempre fechada. Os banheiros são espaços de energia densa e podem interferir na qualidade do seu sono. Manter a porta fechada ajuda a bloquear a passagem dessa energia.

5. Cores suaves e iluminação adequada: Opte por cores suaves e relaxantes para as paredes do quarto, como tons de azul, verde ou tons neutros. Evite cores vibrantes e estimulantes, que podem dificultar o relaxamento. Além disso, uma iluminação suave e indireta contribui para criar um ambiente acolhedor e propício ao sono.

6. Decoração equilibrada: Evite excessos na decoração do quarto. Remova itens desnecessários e desordem visual, pois eles podem gerar uma sensação de agitação e interferir no seu descanso. Desapegue de objetos quebrados ou em mau estado, pois eles podem carregar energias negativas.

Lembre-se de que cada pessoa é única, e a abordagem de técnicas de organização leva em consideração a individualidade e a energia de cada indivíduo. Para obter melhores resultados, é sempre recomendado consultar um especialista, que poderá personalizar as orientações de acordo com suas necessidades específicas.

Ao adotar algumas práticas simples em seu quarto, você estará abrindo caminho para noites de sono mais revigorantes e restauradoras.