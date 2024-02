Sequestro e Tentativa de Homicídio em Mogi Guaçu: Criminoso é Detido Após Intervenção Policial

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira, dia 05 de fevereiro, um caso chocante de sequestro e tentativa de homicídio foi impedido pela rápida intervenção da polícia na Vila Paraíso, em Mogi Guaçu. Uma equipe designada pelo Comandante de Grupo de Patrulha respondeu a uma chamada de ameaça em um escritório local, onde um indivíduo estava aterrorizando funcionários e se recusava a deixá-los sair.

O cenário era de tensão quando as equipes policiais chegaram ao local. Informações preliminares indicavam que o suspeito estava tentando fugir, pulando muros de residências próximas. Felizmente, ele foi localizado e detido próximo a um posto de combustíveis nas proximidades do local da ocorrência.

Ao retornar ao local do incidente, a equipe policial encontrou quatro vítimas – três mulheres e um homem – que trabalhavam para a ex-esposa do criminoso. Elas relataram que o agressor estava exigindo que uma delas atraísse a ex-esposa até o escritório, com a intenção de matá-la.

Durante a investigação, uma descoberta perturbadora foi feita: em um dos banheiros do escritório, foi encontrada uma mala contendo facas, fita adesiva, abraçadeiras e um galão de gasolina. Segundo informações fornecidas pelo agressor, todos esses itens seriam usados para coagir as vítimas e executar o assassinato de sua ex-esposa, planejando atear fogo nela.

Diante da gravidade dos acontecimentos, o criminoso foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado, conforme estabelecido pelo Artigo 148 do Código Penal. Ele foi informado de seus direitos constitucionais e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão.

O caso foi registrado sob o Boletim de Ocorrência Policial , relacionado a Sequestro/Cárcere Privado e Ameaça. O agressor permanece à disposição da justiça para os procedimentos legais cabíveis.