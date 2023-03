SERJÃO É ELEITO MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DO PARLAMENTO DA RMC

O presidente da Câmara Municipal de Holambra, vereador Mauro Sergio de Oliveira, foi eleito na manhã desta sexta-feira, 3 de março, membro do Conselho Fiscal do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) para o biênio 2023/2024. A reunião aconteceu na Câmara Municipal de Campinas e contou também com a presença dos vereadores Fabiano Soares e Joseane Esperança.

A chapa eleita conta com o presidente Pepo Lepinsk de Indaiatuba, 1º e 2º vice-presidente, Luiz Rossini (Campinas) e Ronilson Nascimento Silva (Jaguariúna). Como 1º Secretário ficou o presidente da Câmara de Nova Odessa Wagner Moraes, 2º secretário Altran José de Lima de Monte Mor e de Paulínia, Edilsinho Rodrigues como 3º Secretário. A Tesouraria será composta por Thiago Brochu de Amaricana e Edinaldo Souza Araùjo de Hortolândia.

O Parlamento Metropolitano é uma associação de presidentes das 20 Câmaras de Vereadores da RMC. Foi criado em 6 de abril de 2005 com o objetivo de promover integração administrativa, econômica e social dos municípios. A associação tem a finalidade de gerar a cooperação intermunicipal e intergovernamental, visando à integração de planejamento em níveis municipal, microrregional e regional, como processo contínuo e permanente para promover o desenvolvimento da região.

Confira a diretoria do Biênio:

Presidente: Pepo Lepinsk (Indaiatuba),

Vice: Luiz Rossini (Campinas)

Segundo Vice: Romilson Nascimento Silva (Jaguariúna)

Primeiro Secretário – Wagner Moraes (Nova Odessa)

Segundo Secretário: Altran José de Lima (Monte Mor)

Terceiro Secretário – Edilsinho Rodrigues (Paulínia)

Primeiro Tesoureiro: Thiago Brochi (Americana)

Segundo Tesoureiro – Edivaldo Souza Araújo (Hortolândia).

Conselho Fiscal

João Marcos Bazani (Santo Antônio de Posse)

Adauri Donizeti Silva (Engenheiro Coelho)

Mauro Sergio de Oliveira (Serjão)

Suplentes

1 – Adalberto Di Lábio (Artur Nogueira)

2- Antônio Salvador Marques (Morungaba)

3 – Paulinho Palmeira (Vinhedo).