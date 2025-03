SERRA NEGRA RECEBE A 6a RODADA DE NEGÓCIOS REGIONAL NA TERÇA-FEIRA, 25 DE MARÇO

Micros, pequenos e médios empresários precisam constantemente repensar estratégias, ampliar horizontes e encontrar novas oportunidades para desenvolver e alavancar seus negócios.

Em um ambiente dinâmico e propício para networking, as rodadas possibilitam interagir com outros empreendedores, trocar experiências e, principalmente, mostrar sua empresa ou seu negócio para novos parceiros e clientes. Tudo baseado em uma metodologia já consagrada no Brasil e no exterior.

Uma rodada de negócios oferece a chance de sair da rotina e se conectar com novas realidades empresariais, novas ideias e novos mercados. Para quem teme sair de trás do balcão, trata-se de um dia de trabalho bastante produtivo.

Fazer networking e participar de rodadas de negócios têm se tornado oportunidades seguras de apresentar sua empresa ou seu negócio em um ambiente acolhedor que possibilita conhecer outras realidades empresariais, trocar experiências e adquirir insights valiosos sobre o mercado.

Ao tirar um tempo do seu dia a dia para se conectar com outros profissionais, o empresário revigora suas energias e amplia sua visão sobre como crescer e inovar.

Além de ser um espaço para gerar novos contatos, fechar parcerias e atrair novos clientes, a Rodada de Negócios proporciona uma verdadeira troca de conhecimentos que beneficia todos os participantes e fortalece a economia local e regional.

É o momento de fazer novos amigos e parceiros, trocar ideias, repensar práticas e voltar ao seu negócio com uma nova perspectiva, pronto para um futuro mais promissor e integrado a uma comunidade de empreendedores que torce e ajuda os parceiros a terem mais sucesso.

Se você busca expandir sua rede de contatos, impulsionar suas vendas ou fortalecer sua atuação no mercado, participe da 6a Rodada de Negócios Regional promovida pela ADECAP em SERRA NEGRA com o apoio estratégico do SICREDI Força dos Ventos, ASHORES, ACIA Serra Negra, ACECAP e Palace Hotel, anfitrião do evento.

Faça sua inscrição agora! É fácil e rápido. Restam poucas vagas. Membros da ASHORES, ACECAP, ACIA e outras Associações Comerciais da Região têm desconto de 50% na inscrição, clica no link: https://forms.gle/xEgq3m495dhuqsLw6

Seja pontual, não perca o welcome coffee e nem a chance de conhecer produtos genuínos de Serra Negra, em exposição e venda no local.

SERVIÇO:

Data: 25/03/2025 – terça-feira.

Horário: 08h30 às 12h30

Local: Palace Hotel, R. Cel. Pedro Penteado, n° 157 – Centro, Serra Negra – SP.

Organização: ADECAP www.adecap.org.br