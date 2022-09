Sertões 2022: Cristiano Rocha e Anderson Geraldi vencem pelo segundo dia consecutivo na PRO Brasil

Imperatriz, MA – A edição de 30 anos do Sertões chega ao Maranhão e inicia a fase final, restam duas etapas. Cristiano Rocha e Anderson Geraldi terminam 12ª etapa realizada neste sábado, entre Balsas e Imperatriz, no Estado do Maranhão, a equipe goiana Accert Competições finalizou os 155 quilômetros do trecho cronometrado em 01h57min57seg, ficando com a vitória pelo segundo dia consecutivo. E seguem na segunda posição entre os carros da PRO Brasil, acumulando 77h01min23seg no total geral da categoria, para os 4.378 quilômetros de especiais do evento, em total de percurso com deslocamentos de 7.202 quilômetros.

A dupla da Mitsubishi Triton Sport CR #371 vem tendo uma boa e tranquila evolução nas últimas três etapas (10ª, 11ª e 12ª), conquistaram um segundo e dois primeiros lugares e se aproxima da dupla líder da classe PRO Brasil. Enfim, Cristiano e Anderson conseguiram competir de igual para igual, após o grave acidente com capotagem logo na 3ª etapa do certame. A Accert Competições reconstruiu o carro e mostrou o grande profissionalismo de sua equipe técnica e mecânica ao longo da jornada da edição 2022.

“A etapa de hoje foi muito rápida e prazerosa, com um percurso passando por lavouras de soja, subidas e descidas de serras com um regime de prova duro, com travessia de rio e na parte final mais travada. Mas terminamos bem e com o carro inteiro, o que não é pouca coisa, considerando todas as adversidades que tivemos. O objetivo foi alcançado, pois conseguimos completar o trajeto e estou super contente. A equipe fez um belo trabalho durante todos os dias. Daqui em diante, já começaremos a planejar a edição de 2023, mesmo ainda restando dois dias para subir a rampa de chegada e comemorar mais uma meta atingida, afinal terminar o Sertões também é uma vitória”, aponta o piloto Cristiano Rocha, natural de Irati/PR radicado em Luís Eduardo Magalhães/BA, ao avaliar a sua participação.

A 13ª das 14 etapas do Sertões, válida também para o Sertões Norte, terá nesta sexta-feira (09 de setembro) o trajeto entre Imperatriz/MA a Paragominas/PA, serão 473 quilômetros percorridos e 377 quilômetros de trechos cronometrados. Os primeiros 80 quilômetros serão dentro de uma fazenda fechada que posteriormente terá um trecho muito travado com a parte de navegação mais difícil da edição, passando entre eucaliptos e sinuosos até Paragominas.

O 30º Sertões têm roteiro de 15 dias com um de descanso, passando por cinco regiões do país, oito estados – Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará; e 14 cidades. As cidades-dormitório, além de Foz do Iguaçu (PR) no início e Salinópolis (PA) no final, são Umuarama (PR), Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Félix do Araguaia (MT), Palmas (TO), Mateiros (TO), Bom Jesus (PI), Balsas (MA), Imperatriz (MA) e Paragominas (PA).

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach Carregadores, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker, Lamesa, Kisy Perian Moda Fitness, Café Rancheiro e Poynting Antennas e Omnilink.

RESULTADO DA 12ª ETAPA – CARROS (PRO BRASIL) – Extra oficial

1) #371 Cristiano Rocha / Anderson Geraldi, Accert Competições, 01h57min57seg

2) #347 Paulo Vieira Marcondes/ Ricardo Medeiros, Braço Curto, 02h13min29seg

3) #342 Fábio Veras/ João Afro, Cadasso Racing, 02h17min10seg

4) #336 Otávio Enz/Rodrigo Khezan, Accert Competições, 02h40min30seg

5) #352 Bartolomeu Nunes / Luan Dutra, Faster Rally Team, não completou

RESULTADO ACUMULADO – CARROS (PRO BRASIL) – Extra oficial

1) #347 Paulo Vieira Marcondes/ Ricardo Medeiros, Braço Curto, 69h27min39seg

2) #371 Cristiano Rocha / Anderson Geraldi, Accert Competições, 77h01min23seg

3) #336 Otávio Enz/Rodrigo Khezan, Accert Competições, 77h54min52seg

4) #342 Fábio Veras/ João Afro, Cadasso Racing, 91h39min15seg

5) #352 Bartolomeu Nunes / Luan Dutra, Faster Rally Team

PROGRAMAÇÃO DO SERTÕES 2022

13°ETAPA – 09/09 (SEXTA-FEIRA) – VERDE-LOURO

Imperatriz-MA > Paragominas-PA

Distância Inicial: 35km / Trecho Especial: 358km / Distância Final: 70km / Total: 463km

07h00 – Largada – Zona Espectador na Fazenda Cruzeiro – BR-010

15h00 às 19h30 – Arco de chegada dos competidores

Local: Lago Verde – Avenida Tamandaré – Bairro Flamboyant – Paragominas/PA

Vila Sertões Paragominas

Polo Moveleiro – Rodovia dos Pioneiros, 2-490 – Jaderlândia – Paragominas/PA

14°ETAPA – 10/09 (SÁBADO) – AO SOM DO MAR

Paragominas-PA > Salinópolis-PA

Distância Inicial: 02KM / Trecho Especial: 126KM / Distância Final: 226KM / Total: 354km

07h00 – Largada

12h30 às 17h40 – Chegada promocional – Competidores na praia do Atalaia

13h00 às 19h00 – PREMIAÇÃO

Vila Sertões Salinópolis

Praia do Atalaia

TOTAIS

Total geral: 7.202km Total de especiais: 4.378km

(Apoios): 5.300km