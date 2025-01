Grave acidente na SP-340 deixa três feridos e causa interdição parcial da via

Um grave acidente foi registrado no início da tarde deste sábado, 4 de janeiro, na Rodovia SP-340 (Campinas-Mogi), na altura do município de Jaguariúna. Um caminhão colidiu com um carro, resultando em três vítimas e transtornos no trânsito.

De acordo com testemunhas, o automóvel teria rodado na pista, parando à frente do caminhão, que não conseguiu frear a tempo, causando o impacto. Duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jaguariúna, enquanto a terceira recebeu atendimento médico no local.

A rodovia ficou parcialmente interditada no sentido Mogi, gerando lentidão no trecho.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Foto: Roberto Torrecilhas