Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira está implantando rede de água no Loteamento Chico Romano

No ano de 2017, a Prefeitura de Pedreira e o Governo do Estado de São Paulo, representado pela sua Secretaria de Habitação, iniciaram o processo de regularização das propriedades do Loteamento “Chico Romano”, pelo Programa Cidade Legal. Em 1º de setembro de 2022, o Prefeito Fábio Polidoro, realizou a entrega das matrículas dos imóveis regularizados. Com a emissão do documento, os moradores tornaram-se legalmente proprietários de seus imóveis, antes em situação irregular.

Ainda no ano de 2021, o SAAE de Pedreira, realizou a perfuração de um Poço Artesiano para atender os moradores do Chico Romano, para suprir a demanda de águas aos moradores, que eram abastecidos por Caminhão Pipa.

Na última semana o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira, iniciou o projeto de implantação da Rede de Água Potável em todas as ruas do Loteamento Chico Romano.

Segundo informou o Departamento de Engenharia da Autarquia, no total serão construídos 640 metros de rede de água com canos de 2” de diâmetro em PVC, além de 81 ramais.

“Estamos trabalhando juntamente com a nossa equipe de engenharia para atender com qualidade os cidadãos pedreirenses, com investimentos que visam principalmente o fornecimento de água com qualidade”, destaca o Diretor Geral da Autarquia Leonardo Silingardi.