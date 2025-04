SERVIÇOS DA NOVA ADUTORA AVANÇAM NO SÃO JOSÉ

Avançam os serviços de troca da adutora no bairro São José, em Jaguariúna, realizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAEJA.

Serão substituídos 1.250 metros com a nova tubulação de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), material moderno, seguro e eficiente.

A intervenção representa um avanço significativo na modernização da rede de abastecimento da cidade ampliando a capacidade de transporte de água e atendendo às normas sanitárias e ambientais vigentes. O prazo estimado para conclusão de todo o cronograma é de 45 dias, e os trabalhos seguem em ritmo acelerado para garantir a entrega no menor tempo possível.

“O SAAEJA reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e agradece a compreensão da comunidade pelos transtornos temporários, certos de que os benefícios serão duradouros”, garante o superintendente do SAAEJA, Wanderley Teodoro Filho.