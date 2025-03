POLÍCIA MILITAR PRENDE CRIMINOSO POR TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL, EM PEDREIRA.

Na manhã de hoje (28), por volta das 9h24min, os policiais militares estavam patrulhando o Jd. Marojoara, quando viram um indivíduo escondendo algo entre telhas de barro, o qual, após ver a equipe, empreendeu fuga por uma ponte, atravessando para outro lado de um rio existente no local, não sendo alcançado. Os militares foram até o local onde ele escondera algo e encontraram 21 microtubos com cocaína, na sequência realizaram buscas ao criminoso, que foi encontrado e abordado, porém resistiu à prisão, causando escoriações leves nos policias e ainda tentou subtrair as armas dos policiais, no entanto, após alguns minutos ele foi contido.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o agressor permaneceu preso por tráfico de drogas, resistência e lesão corporal, e a droga foi apreendida.